Stefano De Martino è single dopo la rottura con Belen Rodriguez?/ La sorella Adelaide lo conferma

Stefano De Martino è single dopo la nuova rottura con Belen Rodriguez, non c’è nessuna nuova fiamma all’orizzonte. A confermarlo la sorella Adelaide tramite un gesto sui social che non lascia dubbi in merito. La donna, in attesa del suo primo figlio, ha messo il ‘like‘ a un post specifico del settimanale Chi che parla di Stefano.

Nell’articolo si parla del ballerino che si sta godendo delle splendide vacanze con gli amici, ma senza alcuna fidanzata al suo fianco. Il ‘mi piace’ della sorella di De Martino sembra proprio voler confermare che il conduttore non sia impegnato sentimentalmente. Diversa sembra, invece, la situazione per Belen Rodriguez paparazzata più volte con l’imprenditore Elio Lorenzoni. La showgirl potrebbe aver iniziato una nuova relazione, dicendo definitivamente addio al marito. Ci sono delle opinioni alternative, però, che riguardano proprio la rottura di una delle coppie più famose dello showbiz.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tutta strategia? L’indiscrezione

Secondo quanto riporta Nuovo Tv, De Martino e Belen Rodriguez potrebbero tornare nuovamente insieme. A confermare questa ipotesi si aggiunge Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi, che apre un altro possibile scenario.

“Amici vicini a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido. Quindi non si tratta di un addio ma forse di una strategia mediatica. Forse il tutto servirà per alzare le quotazioni sul mercato televisivo” afferma Dandolo. Stando alla fonte, dunque, amici della coppia non hanno confermato la rottura, anzi; parlano addirittura di un “rapporto solido” e questo aprirebbe la strada a una possibile strategia della coppia, che volutamente cercherebbe di attirare su di sé il gossip. Che sia davvero così? La verità potrebbe venire presto a galla.

