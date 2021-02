STEFANO DE MARTINO E SUOR COSTANZA/ La loro storia e il balletto a ‘Che Dio ci aiuti’

Stefano De Martino è stato la guest star della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci andata in onda oggi in prima serata su Rai1. Proprio De Martino ha danzato con suor Costanza in una delle ultime scene del primo episodio, quando – dopo la gara di ballo tenutasi nella piazza principale di Assisi – ha voluto recarsi in convento per salutare la sua amica nonché vecchia maestra di ballo. Proprio così: stando alla ricostruzione offerta dagli sceneggiatori, suor Costanza avrebbe insegnato a Stefano a muovere i suoi primi passi di danza, questo quando ancora la religiosa si trovava a Torre Annunziata e il ballerino frequentava il locale oratorio. Ovviamente si tratta di una storia fantasiosa, visto che nella vita (reale) di Stefano non c’è stato alcun accadimento del genere.

Stefano De Martino danza con suor Costanza a Che Dio ci aiuti 6

“Il mio primo passo di danza me l’ha insegnato lei. Devo dire che non è cambiata affatto”, ha esordito Stefano De Martino all’interno della sesta puntata di Che Dio ci aiuti. Risposta di suor Costanza: “Tu sì, tantissimo!”. Dopo un breve dialogo con la maestra ritrovata, Stefano ha voluto ricordare i bei vecchi tempi dell’oratorio danzando con l’anziana suora, in una scena imbarazzante e allo stesso tempo tenera in cui li abbiamo visti cimentarsi in un azzeccato lento. ‘Azzeccato’ se non altro perché è un ballo più o meno adatto a una suora, e anche perché De Martino è stato capace di farla volteggiare con delicatezza senza che lei risultasse ridicola.



