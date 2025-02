Emma Marrone e Stefano De Martino fanno sognare i fan. Lo scorso weekend, il conduttore di Affari Tuoi è sbarcato al Teatro Brancaccio di Roma con il suo spettacolo “Meglio Stasera – Quasi One Man Show“. Lo show ha riscosso un grande successo e, tra gli spettatori, c’era anche la sua storica ex fidanzata, Emma. La cantante non ha nascosto affatto la sua presenza, pubblicando sulle sue storie Instagram un video dell’ex ballerino in scena, con scritto: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step!”. Ma, la loro reunion è continuata anche fuori dal teatro, come testimoniato da una foto diffusa da Fabrizio Corona.

Negli scatti in questione, infatti, si vede l’ex coppia insieme a cena. Tuttavia, i due non sono soli. Al tavolo con loro ci sono diverse persone, probabilmente colleghi di Stefano, tra cui Pino Perris, loro Maestro ai tempi di Amici. Ad ogni modo, è bastata un’immagine di Emma e Stefano seduti l’uno accanto all’altra per riaccendere le speranze dei fan, che hanno subito iniziato a sperare in un possibile ritorno di fiamma. Ai tempi della loro partecipazione al talent show di Maria De Filippi, la storia d’amore tra di loro aveva appassionato gli spettatori e, a distanza di 15 anni, c’è chi ancora chi vorrebbe rivivere quella magia.

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme: lo scatto diventa virale

Nel giro di poche ore, la foto di Emma Marrone e Stefano De Martino ha fatto il giro del web, diventando virale. Da lì, gli utenti si sono scatenati con i commenti. “Emma e Stefano insieme, che ritorno al passato, piango”, ha scritto una fan. “Emma e Stefano, dateci il ritorno“, ha esclamato un altro utente. E ancora: “Gli stemmini non moriranno mai”. Insomma, nonostante siano passati circa 13 anni e la loro storia non si sia conclusa nel migliore dei modi, sembra che tutte le vecchie fan di Amici siano ‘risorte’, sognando di rivedere la cantante e il conduttore di nuovo insieme, soprattutto ora che entrambi sono finalmente single. Dopo un decennio di tira e molla con Belen Rodriguez, infatti, i due sembrano aver definitivamente divorziato.

La verità, però, è che Emma e Stefano sono in ottimi rapporti da anni. Nonostante il tradimento di lui, la cantante di Apnea lo ha perdonato da tempo e i due si sono spesso ritrovati insieme a eventi e altre occasioni. Dopo la scomparsa del padre di Emma, Stefano le aveva pubblicamente fatto le condoglianze, mentre nel 2023 la Marrone aveva spento ogni polemica su possibili attriti, dichiarando di volergli “un mondo di bene”. Insomma, più che un ritorno di fiamma, pare trattarsi semplicemente di un’amicizia sincera e ritrovata.