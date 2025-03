Ormai sempre più spesso si parla di un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Emma Marrone, che sembra siano tornati a frequentarsi come amici, per ora. Quello che è successo poco fa ha aperto una nuova speranza nel cuore dei fan, dato che dopo la registrazione di Stasera tutto è possibile i due hanno passato insieme una serata a Napoli condividendo tutto sui loro profili Instagram. Insieme sono stati a cena e poi a cantare al karaoke e come si vede dalle clip sui social, si sono divertiti moltissimo.

Di certo, Belen Rodriguez non ha potuto non notare la loro complicità e a modo suo ha reagito sui social. Andiamo a scoprire cos’ha fatto, ma prima partiamo a capire cos’è successo dall’inizio. Sin dall’alba dei tempi, quando Belen e Stefano De Martino erano fidanzati discutevano spesso sul presunto flirt tra lui e la cantante, ma nel corso del tempo hanno provato a mettere da parte le diatribe a riguardo. C’è da dire, che tra Emma Marrone e il conduttore ha sempre prevalso il rispetto e i due sono restati molto amici.

Emma Marrone e Stefano De Martino, la reazione di Belen: tornata la pace?

Emma Marrone e Stefano De Martino si erano conosciuti durante Amici di Maria De Filippi, ma la loro presunta frequentazione era durata pochissimo, dato che in breve tempo il ballerino si era avvicinato a Belen Rodriguez. In quel periodo i giornali di gossip non parlavano d’altro che del triangolo amoroso, anche se dopo il matrimonio di lui con la showgirl e la nascita del piccolo Santiago avevano messo a tacere i rumor. In particolare, ognuno dei tre aveva messo da parte le incomprensioni ed è andato avanti con la propria vita. Oggi, però, le cose sembrano essere cambiate.

Stefano De Martino, Emma Marrone e Francesco Paolantoni hanno vissuto insieme una serata con alcuni del cast di Stasera tutto è possibile e tra il conduttore e la cantante l’intesa era papabile. A stupire i fan è stata la reazione clamorosa di Belen Rodriguez, la quale non ha mancato di vedere le immagini dei due che si divertivano insieme. Cos’ha fatto? L’ex moglie di De Martino ha messo un like sotto il post della cantante, segno di pace dopo anni in cui hanno vissuto nella totale rivalità per via del passato.