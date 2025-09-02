Stefano De Martino erede di Pippo Baudo? Silenzio rotto: "Paragone assurdo, ecco perché". E a sopresa interviene anche Gerry Scotti

La morte di Pippo Baudo avvenuta il 16 agosto scorso ha portato Stefano De Martino al centro dell’attenzione per un curioso motivo: è stato definito l’erede del popolare conduttore siciliano. In molti hanno indicato proprio l’ex ballerino come suo successore mentre altri hanno giudicato il paragone troppo ardito. Dopo le polemiche e fiumi di dichiarazioni sulla questione è intervenuto il diretto interessato ospite a Estate in Diretta. Stefano De Martino erede di Pippo Baudo? “La cosa mi lusinga ma è utopico” ha ammesso l’ex marito di Belen Rodriguez.

“Io erede di Pippo Baudo?” È ovvio che Pippo non abbia nessun tipo di erede, tantomeno mi posso accostare io a un monumento della televisione come questo. Mi fa piacere frequentare casa sua, però ogni paragone è assurdo a mio avviso” ha tagliato corto l’ex ballerino che poi ha aggiunto anche di tenere un primato di non va orgoglioso: “Non ho mai incontrato Pippo Baudo nella mia vita. Per me lui è sempre stato un mito e una leggenda. Essere al Teatro delle Vittorie quest’anno ha una valenza in più perché questa è la casa di Pippo”. Insomma, De Martino è stato categorico ed ha rispedito al mittente qualsiasi paragone.



Stefano De Martino e i paragoni con Pippo Baudo: a sorpresa interviene Gerry Scotti

Se da un lato Stefano De Martino ha smentito e preso le distanze da qualsiasi paragone con Pippo Baudo, dall’altro sulla questione è intervenuto a sorpresa Gerry Scotti, suo ‘rivale’ in quanto questa sera torna in onda Affari Tuoi che sfiderà La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Sul fatto che qualcuno indichi Stefano De Martino erede di Pippo Baudo non ha dubbi sul fatto che non sia per nulla così: “Mi sembra esagerato. Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati.” Nel frattempo cresce l’attesa per i due quiz show soprattutto sullo scoprire chi tra i due format di successo si aggiudicherà gli ascolti migliori. Del resto il conduttore Mediaset in questi giorni non ha risparmiato frecciate al giovane collega.