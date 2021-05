Stefano De Martino, ex Belen Rodriguez/ Finita per tradimenti o per differenze legate agli stili di vita?

Stefano De Martino è l’ex marito e compagno di Belen: come mai è finita? L’idillio amoroso tra i due è finito la scorsa estate quando su tutti i magazine di gossip si è ipotizzato un ménage à trois nientepocodimeno che con Alessia Marcuzzi. Uno scatto pubblicato su Instagram ha fatto scoppiare il gossip dell’estate poi smentito categoricamente dai diretti interessati, ma intanto oramai la frittata era stata fatta. Sta di fatto che l’amore tra Belen e De Martino è davvero finito e oramai lo sanno tutti, visto che la showgirl argentina ha anche già ritrovato l’amore tra le braccia di Antonino Spinalbese.

In realtà a interrompere la relazione sarebbe stato proprio l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi stando a quanto trapelato da alcune fonti vicinissime alla coppia. Sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, infatti, in merito alla fine della loro storia si legge: “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente”, fa sapere la rivista edita da Mondadori.E poi ancora: “Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati per un tradimento?

Stando a quanto rivelato da Chi, la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe terminata per uno stile di vita incompatibile. In realtà il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche aggiunto: “dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”. E’ andata davvero così? De Martino ha davvero provato a risanare il rapporto con la ex moglie e madre del figlio Santiago? Differente, invece, la versione del settimanale Oggi che ha parlato di un possibile tradimento del conduttore di Made In Sud.

De Martino, stanco delle pressioni di controllo da parte di Belen, avrebbe deciso di lasciarla definitivamente. Una versione che potrebbe essere confermata anche dallo sfogo social della stessa Rodriguez che su Instagram disse: “non me lo aspettavo e non me ne assumo la responsabilità, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre”.



