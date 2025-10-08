Come procede la relazione tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli? Dopo lo scandalo dell’estate sembra che facciano sul serio

Quest’estate il pubblico che si interessa della vita dei personaggi del mondo dello spettacolo ha avuto il suo daffare a districarsi tra le uscite e i flirt veri e falsi di Stefano De Martino con diverse ragazze fino a quando l’attenzione non si è puntata su Caroline Tronelli, che appare come la prescelta. Ma come procede la loro storia? Si può dire che siano fidanzati?

La coppia è uscita allo scoperto e il tutto fa presagire che tra loro ci sia un sentimento profondo, pronti a fare sul serio dopo una frequentazione che ha avuto un solo inciampo, peraltro neanche a causa loro: un video che li ritraeva in un momento di intimità fatto circolare nei mesi scorsi e che ha indignato il popolo del web.

Stefano De Martino: come procede la relazione con Caroline Tronelli?

Al portale FanPage Stefano De Martino ha parlato appunto del video che è circolato quest’estate e che lo ritraeva in un momento intimo insieme alla fidanzata Caroline Tronelli dicendo che lo hanno ripreso non in quanto personaggio pubblico, ma perché era una persona che stava facendo l’amore sotto le coperte, perché sul web c’è mercato. Una cosa del tutto inaspettata.

Dopo l’estate, però, sembra che i due siano intenzionati a fare sul serio. Lei è una ragazza molto riservata, ha sofferto per questa violenza che ha subito, e per chi non lo sapesse è la sorella di Francesco Tronelli, fondatore di un noto brand. Nel frattempo il conduttore deve vedersela con il calo di ascolti di Affari Tuoi che ogni sera perde contro La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui su Canale5.

