Stefano De Martino festeggia il compleanno con la nuova fiamma Martina/ Lui le presenta gli amici e…

Stefano De Martino festeggia il compleanno con la nuova fiamma Martina

Dopo la rottura con Belen Rodriguez, Stefano De Martino era stato pizzicato dai paparazzi per le vie di Milano con la sua nuova fiamma. Si tratta di Martina, ragazza mora di 26 anni estranea al mondo dello spettacolo. Tra di loro sembra andare a gonfie vele; lo testimonia la presenza della ragazza al compleanno del conduttore che, il 3 ottobre, ha compiuto 34 anni.

Belen salta Domenica In dopo Cattelan/ Fabrizio Corona: senza mia galera De Martino non sarebbe mai esistito

In alcune foto Instagram, infatti, i fan più attenti hanno notato ci fosse anche Martina durante i festeggiamenti di De Martino, in un noto locale di Milano. Alcuni presenti al compleanno, come l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico Iovine, hanno pubblicato degli scatti in cui si nota proprio la ragazza vicino all’ex allievo di Amici. Insomma, nonostante i due non siano usciti ancora allo scoperto sembra che l’ex di Belen abbia già voluto presentare la sua nuova fiamma agli amici. Questo sembra presagire qualcosa di più importante di un semplice flirt, la coppia sembra fare sul serio.

Emma Marrone, stoccata a Stefano De Martino dopo le dichiarazioni a Belve?/ "Se devo parlare di cose brutte…"

Emma Marrone frecciata a Stefano De Martino? Le sue parole

Nel salotto di Belve De Martino ha voluto chiarire le circostanze della rottura con la moglie Belen Rodriguez, sottolineando non ci fosse stato nessun tradimento. L’ex ballerino, però, ha continuato con una dichiarazione che ha infastidito i fan di Emma Marrone.

Il conduttore ha assicurato di non aver mai avuto un’amante nelle sue storie sentimentali, ma tutti ricordano che tradì la cantante proprio con Belen. Dopo quell’intervista Emma è andata ospite a Radio Deejay, dove alcuni hanno interpretato un suo gesto come una frecciata a Stefano De Martino. Il conduttore, a proposito di ex fidanzati e situazioni brutte, ha detto alla cantante: “Immagino che ne hai di materiale“, di tutta risposta l’artista ha sorriso in modo beffardo. Che sia un attacco molto velato all’ex?

Belen Rodriguez si mostra sui social dopo l'intervista di De Martino a Belve/ Fan preoccupati: "Troppo magra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA