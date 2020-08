Stefano De Martino, Festival Castrocaro/ “Belen? Molto dolore per questo fallimento”

Stefano De Martino è pronto a tornare in tv alla guida della nuova edizione de Il Festival di Castrocaro, la manifestazione canora che ogni anno si svolge nella cittadina di Castrocaro Terme e Terra del Sole e che sarà trasmessa giovedì 27 agosto 2020 in prima serata su Rai2. L’ex ballerino di Amici è stato confermato per il secondo anno consecutivo al timone della kermesse canora, anche se quest’anno sarà da solo senza la sua Belen Rodriguez. Lo scorso anno, infatti, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati la coppia del Festival di Castrocaro regalando al pubblico anche un tango che ha letteralmente infiammato il web e i telespettatori. A distanza di dodici mesi però le cose sono cambiate: la showgirl argentina e il ballerino – conduttore si sono definitivamente lasciati e alla conduzione della kermesse canora ritroviamo solo il bel De Martino reduce da un’estate da single. Proprio così, mentre alla bellissima Belen sono stati affibbiati ogni settimana flirt di ogni tipo, il conduttore reduce dall’ultima edizione di Made In Sud ha trascorso le vacanze col figlio Santiago mostrando un fisico curatissimo e in perfetta forma. Le foto dell’ex ballerino di Amici sono state anche pubblicate in prima pagina su un settimanale e c’è chi ha ipotizzato che questi scatti siano stati fatti anche per far ingelosire la showgirl argentina. Sarà davvero così?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: è davvero finita?

Intanto la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra davvero essere giunta al capolinea nonostante i vari tentativi del ballerino di Amici di riallacciare i rapporti. Eppure la coppia era tornata insieme e sembravano aver ritrovato un equilibro, grazie anche al figlio Santiago, ma qualcosa è andato storto e non è dato sapere cosa. Si è parlato di tradimenti, del possibile flirt con Alessia Marcuzzi smentito prima da De Martino e poi dalla stessa Belen, ma sta di fatto che qualcosa di grande deve essere successo tra i due visto che la ex coppia alcuni mesi fa parlava anche di un possibile secondo matrimonio. Una cosa è certo: nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito alla fine della loro storia, anche se un amico di Stefano al settimanale Vero ha confessato: “perche’ non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perchè in lui c’è molto dolore per questo fallimento. La seconda volta fa ancora più male della prima”. Dietro questo silenzio stampa di entrambi ci sarebbe la volontà di rispettare e proteggere il piccolo Santiago. “E’ questo anche il motivo per il quale non si e’ mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne. Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che possa soffrire nel vederlo con altre…” ha detto l’amico del conduttore che rivedremo in tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA