Stefano De Martino “Fidanzato con Fortuna? Bufale”/ Solo Santiago nella sua vita

Stefano de Martino continua ad essere al centro di gossip e pettegolezzi mentre lui continua a smentire. A differenza di quanto accade con Belen Rodriguez (che è già uscita su due copertine diverse alle prese con baci e coccole), il ballerino e conduttore ha passato l’estate come un eremita sulla sua barca, condividendola spesso con alcuni amici, ma, soprattutto, con il suo piccolo Santiago. Le sue attenzioni sono ancora tutte per lui, il figlio per il quale in passato ha rinunciato alla carriera a Roma per spostarsi a Milano accanto all’ex moglie per non perdersi una sola occasione per stargli accanto e provando anche a rimettere insieme i cocci del suo matrimonio ma senza riuscirci. Nei giorni scorsi è venuto a galla che Stefano poteva essere fidanzato con una fortunata ragazza “normale” e campana, Fortuna, ma alla fine tutto è scoppiato come una bolla di sapone.

STEFANO DE MARTINO FIDANZATO CON FORTUNA? UNA BUFALA

Mentre in molti sono andati a caccia della misteriosa mora, Stefano de Martino ha rilanciato sui social: “bufale per tutti” liquidando questa storia come un altro tentativo di accasarlo finito male. Oggi il settimanale Chi riporta le sue parole sottolineando come il ballerino abbia spazio solo per Santiago nella sua vita. Con lui gioca, va in giro per Milano ed è sempre lui che lo accompagna a scuola sotto l’occhio attento dei paparazzi le cui foto sono finite proprio sul settimanale in edicola Oggi. Sarà lui a dire quando sarà innamorato e con chi e quindi fino a quel momento sarà meglio non credere a nessun gossip, almeno a suo dire. Seguirà lo stesso esempio l’ex moglie?



