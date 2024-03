Stefano De Martino, flirt con Dayane Mello?/ Gabriele Parpiglia sgancia la bomba

Stefano De Martino, nuovo amore per lui?

Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip. Da quando il matrimonio con Belen Rodriguez è finito, il conduttore napoletano è sempre accostato a diversi nomi femminile. Finora, tuttavia, tutti i presunti flirt non sono mai stati confermati. De Martino, infatti, continua a proteggere il proprio privato condividendo sui social solo ciò che è inerente alla sua vita professionale. Negli ultimi mesi, infatti, si sta concentrando sul lavoro tra teatro e televisione dove sta per tornare con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

Tuttavia, gli addetti ai lavori continuano a monitorare i suoi movimenti e, nelle scorse ore, Gabriele Parpiglia ha sganciato una nuova bomba. Secondo quanto raccontato dal giornalista, infatti, Stefano De Martino e Dayane Mello si sarebbero avvicinati a tal punto da parlare di un presunto flirt.

Stefano De Martino e Dayane Mello: le parole di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia, nel programma Password, è tornato a parlare nuovamente di Stefano De Martino e della sua vita privata rivelando di aver avuto notizia di un presunto flirt tra il conduttore napoletano e la modella brasiliana.

“Ci sono aggiornamenti. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi con lui ci siamo messaggiati scherzando. Però adesso mi è arrivata una notizia e non so come fare. Io nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: pare che lui adesso abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello“, le parole di Parpiglia.











