Stefano de Martino, flirt con Martina Miliddi?/ Ad Amici 2021 impazza il gossip…

Non è la prima volta che Stefano De Martino prende parte ad Amici 2021 e finisce nei guai, almeno sentimentalmente parlando. Agli inizi perse la testa per Emma Marrone proprio nei corridoi della scuola (all’epoca erano tutti e due studenti), poi fece lo stesso con la collega Giulia Pauselli (tradendo la cantante) e anche con Belen Rodriguez arrivando poi a sposarla. In entrambi i casi le polemiche non sono mancate e non solo perché si parlava dei suoi tradimenti, in entrambi i casi ai danni della cantante salentina, ma anche per lo scalpore che hanno fatto creando hype per il serale del programma. La situazione si è ripresentata nei giorni scorsi quando la stessa Maria de Filippi lo ha “bloccato” al grido di “abbiamo già dato” quando Stefano de Martino si era detto disponibile ad una conoscenza approfondita con Alessandra Celentano rea di averlo etichettato come il giudice meno simpatico.

Ma se l’interesse di Stefano de Martino non fosse tra i professori ma fosse tra gli allievi? Non è la prima volta che si parla della sua votazione spesso fatta ‘con l’ormone’ anche a discapito della danza e di ballerini più promettenti e valenti e così a finire sotto la lente è proprio Martina Miliddi. La ballerina di latino, mora e sexy, sarebbe finita nelle grazie di Stefano de Martino che continua a votarla facendola vincere in ogni sfida così come succederà anche questa sera secondo le anticipazioni del programma, cosa succederà a quel punto in studio e poi sui social con i commenti dei fan?

