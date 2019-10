Stefano De Martino/ Fuga d’amore con Belen alle Maldive: tra lusso e passione!

Per Stefano De Martino questo è davvero un periodo d’oro. Il ballerino è ormai perfettamente calato nelle vesti di conduttore, ruolo in cui sta dando prova di grande talento. Made in sud è riuscito infatti a lanciarlo in questa veste, tanto che ora è conduttore “unico” nello show Stasera tutto è possibile. Il nuovo appuntamento del programma su Rai 2, Stefano questa sera lo seguirà da molto lontano. Sì perché De Martino non è in Italia ma è volato alle Maldive assieme a sua moglie Belen Rodriguez. Da qualche giorno, la coppia si è regalata una fuga d’amore tra acque cristalline e spiagge bianchissime, come testimoniano scatti e video postati su Instagram. Belen e Stefano sono in vacanza ma senza loro figlio, Santiago De Martino, rimasto con nonni e zii a Milano.

Stefano e Belen, nuova luna di miele alle Maldive

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno vivendo una nuova luna di miele. Come meta hanno scelto le Maldive in una bellissima e lussuosissima struttura: una villa direttamente sulla spiaggia con piscina personale. In questi giorni, Belen e Stefano hanno condiviso molti scatti di romantici momenti insieme ma anche di grande passione. Giri in canoa, passeggiate al tramonto, nuotate in un’acqua cristallina sono lo sfondo di alcune foto pubblicate dalla coppia. E inevitabilmente questi scatti riaccendono il gossip: che la coppia possa decidere di allargare la famiglia proprio in questi luoghi da sogno? Di certo sarebbe un ricordo indelebile per entrambi. In attesa di scoprirlo, non ci resta che attendere l’appuntamento con Stasera tutto è possibile di oggi.





