Stefano De Martino, stop alla scalata in Rai? Carlo Conti guida il maxi-evento su Pino Daniele.

Stefano De Martino è finito al centro delle polemiche dopo una scelta Rai che ha lasciato di stucco il pubblico. Cos’è successo? Sta per arrivare una serata all’insegna dell’emozione a Napoli, in data giovedì 18 settembre 2025. Di cosa si tratta? Dell’evento Pino è – Il viaggio del Musicante, dedicato ai 10 anni dalla scomparsa e i 70 anni dalla nascita del mitico Pino Daniele. Lo spettacolo, che si terrà in Piazza del Pebliscito è già andato sold-out, ma questo non era difficile da prevedere, dato che durante la serata ci saranno tanti ospiti, tanta memoria e commozione ricordando il celebre artista.

L’evento verrà trasmesso anche su Rai 1 e di conseguenza su RaiPlay, mentre allo stesso tempo anche su Rai Radio 2 sentiremo le splendide canzoni della serata. Ma chi sono i tanto chiacchierati ospiti? Sul palco tra i più grandi della musica italiana: Geolier, Giorgia, Mahmood, Elisa, The Kolors, Diodato, Sangiorgi, Elodie, Emma, Clementino, Geolier e moltissimi altri. Nonostante ciò, è scoppiata una vera e propria polemica intorno alla scelta del conduttore, che è ricaduta su Carlo Conti insieme a Fiorella Mannoia. In questo modo, è stato vanificato il sogno di vedere Stefano De Martino sul palco Rai anche per questa importante festa.

Stefano De Martino, perchè Rai non l’ha scelto per Pino è – Il viaggio del Musicante

Nonostante sembrava ormai scontato che Stefano De Martino avrebbe condotto altri programmi del calibro di quello su Pino Daniele, ecco che arriva il colpo di scena. Il golden boy della Rai non è stato scelto per l’evento di domani 18 settembre e nessuno riesce a spiegarsi il perchè. In realtà, alcune motivazioni ci sono: l’Azienda Pubblica non è ancora pronta a fare un passaggio di testimone così grande come quello di sostituirlo a Carlo Conti, e come biasimarla?

Nonostante Stefano De Martino abbia dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere il prossimo grande conduttore italiano, la Rai ha mandato a tutti un messaggio molto chiaro: la tv di oggi ha bisogno di un bel rinnovamento, ma quando si tratta di un programma sulla memoria di Pino Daniele, ecco che si torna alle origini con un conduttore di tutto punto come Carlo Conti.