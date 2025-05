E’ il nuovo re Mida della televisione italiana, è stato capace di bissare i successi dei suoi predecessori e soprattutto di elevarli ulteriormente in una sua forma personale, unica nel suo genere. Stiamo parlando, ovviamente, di Stefano De Martino; lui al centro della narrazione anche nella puntata odierna de La Volta Buona dedicata nella sua prima parte proprio al conduttore e più in generale ai nuovi volti della televisione italiana. In esclusiva, ai microfoni del salotto di Caterina Balivo hanno raggiunto il conduttore ed ex ballerino che non si è sottratto a qualche domanda e curiosità personale e professionale.

“Mi fate troppi complimenti, per ridimensionare il mio ego devo abbassare il volume…”, inizia così Stefano De Martino ringraziando suo modo i copiosi complimenti che spesso arrivano dal talk di Rai Uno e dopo aver confessato di sintonizzarsi spesso alle 14:00 per seguire l’appuntamento con Caterina Balivo.

Stefano De Martino: “La mia famiglia mi riporta alla semplicità…”

Dopo le battute iniziali, l’intervista di Stefano De Martino ai microfoni de La Volta Buona si sposta su temi personali; dalla famiglia al figlio Santiago. “Seguono i miei successi con semplicità, come sempre” – ha commentato il conduttore – “Papà mi fa spesso domande sui giocatori di Affari Tuoi…”. Insomma, un contesto che favorisce l’ex volto di Amici partenopeo dal punto di vista della sobrietà e soprattutto dell’umiltà quando il successo e la notorietà, intanto, crescono con giusto merito.

Spazio anche ad un commento sui sogni e desideri di suo figlio Santiago, nato dalla relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il piccolo cresce e le ambizioni, come giusto che sia, pian piano si affacciano alle sue riflessioni; che decida anche lui di avvicinarsi al mondo dello spettacolo quando i tempi saranno quelli giusti? “Spero in una via di mezzo” – ha spiegato Stefano De Martino – “Mio figlio spero faccia quello che gli piace di più”.