Stefano De Martino torna tra giudici Amici 21/ Al Serale lo rivedremo in giuria con…

Stefano De Martino sarà uno dei giudici di Amici 2022. Un ritorno per il ballerino, diventato conduttore, rivelato da Tvblog. Quest’anno però, ad accompagnarlo come giudici, non saranno più Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. capiamo meglio che sorprese ha riservato per noi, quest’anno, Maria De Filippi…

Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano De Martino?/ La showgirl fa chiarezza

Stefano De Martino ad Amici, “pressing” di Maria…

Nonostante fosse già impegnato in programmi come Bar Stella, Made in Sud e STEP, sarebbe stata richiesta la sua presenza come giudice di Amici 21 proprio da Maria De Filippi. Indubbiamente Stefano è e sarà probabilmente sempre legato al programma di “Amici” non solo per le opportunità lavorative come giudice nelle precedenti edizioni di Amici, ma soprattutto per il suo debutto al programma come allievo e ballerino. E’ possibile che al posto di Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto, ci siano invece la cantante Giorgia e l’attrice Giulia Michelini.

Belen "Io e Stefano De Martino? Qualcosa in evoluzione"/ "Antonino? È finita perché…"

Quando inizierà il serale di Amici 2022

Non abbiamo ancora nessuna certezza sulla data esatta della prima puntata del Serale di Amici 2022, ma sappiamo che andrà sicuramente in onda nel mese di marzo. E grazie a qualche rumors di Tvblog sappiamo che c’è un’alta possibilità che la data di inizio del serale sia il 19 marzo (per concludersi poi nel mese di maggio). Sappiamo che attualmente gli allievi della scuola di Amici che andranno al serale sono i cantanti: Sissi e Alex e i ballerini: Dario e Michele; dal pomeridiano di Amici del 20 febbraio sappiamo anche che per ora l’ultimo allievo ad aver preso la maglia per il finale è la ballerina Carola Puddu. Presto sapremo chi saranno gli altri ragazzi che avranno la possibilità di partecipare al serale e quale sarà il meccanismo delle sfide di questa edizione

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino riconfermato ad Amici 21?/ La risposta dell'ex ballerino

© RIPRODUZIONE RISERVATA