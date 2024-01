Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi?/ “Sono due delle tante che…”

Stefano De Martino, spunta un retroscena: oltre ad Alessia Marcuzzi ha avuto una storia con Antonella Fiordelisi?

Stefano De Martino torna al centro del gossip. Il conduttore partenopeo nelle scorse ore è nuovamente finito in pasto ai social, dopo le ultime scoppiettanti rivelazioni di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha infatti confessato che tra le donne con le quali De Martino l’avrebbe tradita ci sarebbe anche la conduttrice Alessia Marcuzzi. La presentatrice, reduce dalla seconda stagione di Boomerissima su Rai2, sarebbe però soltanto una delle tante fiamme di De Martino negli ultimi anni. Secondo un retroscena riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Stefano De Martino avrebbe avuto un flirt anche con la popolare ex concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi, che attualmente starebbe frequentando un calciatore.

Rosica si è espresso così sui social riguardo alle svariate donne di Stefano De Martino: “Quello che ho sempre detto in tutti questi anni. Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire. Più avanti ‘furbescamente’ Belen ha fatto finta di far pace con Alessia “sotto mandato della Queen” solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti. Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito” le rivelazioni scottanti su Stefano De Martino.

Stefano De Martino, nessuna replica a Belen Rodriguez

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez si è decisa ancora una volta ad assecondare le richieste dei fan confermando nomi e cognomi delle donne che avrebbero avuto in passato dei flirt con Stefano De Martino. Oltre alla modella salernitana Antonella Fiordelisi e Alessia Marcuzzi, ci sarebbero diverse altre presenze che per il momento Belen non ha voluto scoprire. E nel frattempo Stefano De Martino continua a trincerarsi in un silenzio che sa di conferma sì, ma anche di una voglia di non acuire la guerra con la Rodriguez.

Nel corso di una recente ospitata a Che tempo che fa, infatti, Stefano De Martino si è così espresso sulla fine dell’amore con Belen: “C’è chi la sua verità vuole rivelarla e chi la tiene per sé, io ho deciso di non farlo per due motivi. Il primo è per il bene che c’è stato e per quello che c’è ancora, e io a Belen voglio ancora molto bene. E poi soprattutto perché Belen è la madre di mio figlio, e questo sarà sempre la cosa più importante” le parole di Stefano De Martino.

