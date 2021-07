Stefano De Martino ha corteggiato a lungo Paola Di Benedetto?/ Lei era fidanzata ma..

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto infiammano il gossip dell’estate 2021. Entrambi giovani, belli e single, stando a quanto racconta Very Inutil People, si frequenterebbero da settimane. Il conduttore napoletano e l’ex Madre Natura sono stati già beccati insieme durante un weekend tra amici in barca. Tuttavia, stando a quello che racconta Very Inutil People, i due si starebbero frequentando da settimane. Tuttavia, stando a quello che si legge su Very Inutil People che riporta in esclusiva la notizia, pare che per il conduttore napoletano non sia stato facile conquistare le attenzioni dell’ex Madre Natura. Secondo fonti raccolte dal blog suddetto, infatti, pare che De Martino abbia cominciato a corteggiare Paola Di Benedetto quando quest’ultima era ancora fidanzata con Federico Rossi. Tuttavia, pur lusingata dal corteggiamento del conduttore napoletano, Paola “non ha mai lasciato che queste interferissero nella sua relazione con Federico Rossi”, si legge sul portale.

Stefano De Martino non si sarebbe arreso e, dopo la fine della relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, pare abbia continuato a corteggiare la showgirl conquistando le sue attenzioni. Galeotta potrebbe essere stata l’amicizia tra Paola e Adelaide De Martino, la sorella di Stefano. Entrambi ufficialmente single, per Very Inutil People, tra i due sarebbe così iniziata una vera frequentazione. Per il momento, tuttavia, sia De Martino che la Di Benedetto non commentano il gossip preferendo restare in silenzio. Con tutta l’estate ancora da vivere, i due troveranno il modo per continuare a vedersi? I fans attendono e chissà che non arrivi l’annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.

