Stefano De Martino avrebbe incontrato l'ex moglie Belen mentre si trovava in vacanza con la nuova fiamma Caroline: ecco cos'è accaduto tra i tre

È ancora lui il grande protagonista del gossip di questa calda estate: Stefano De Martino, ancora una volta paparazzato in dolce compagnia. Il settimanale Chi lo ha beccato nuovamente al fianco della bella Caroline Tronelli, che secondo molti sarebbe la nuova fidanzata del conduttore. I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, ma ciò che si scopre solo ora, e che svela il settimanale Oggi, è che lì a Porto Cervo, non c’erano soltanto Stefano e Caroline ma anche Belen Rodriguez.

Che i tre fossero contemporaneamente in Sardegna non è certo una grande notizia, visto che sono tanti i Vip che amano trascorrere l’estate nella bella isola italiana. La vera notizia è, invece, che Stefano abbia incontrato la sua ex moglie proprio mentre era insieme alla sua nuova fiamma (e non sarebbe mancata qualche scintilla!).

Stefano De Martino incontra l’ex moglie Belen mentre è a pranzo con la nuova fiamma Caroline: com’è andata

Stando a quanto scrive il settimanale, e riporta Novella 2000, Stefano De Martino e Caroline si trovavano insieme in un ristorante a Porto Cervo, insieme alla famiglia della ragazza, quando ha incontrato, qualche tavolo più in là, Belen Rodriguez. La reazione? Dopo l’iniziale sorpresa dell’incontro, e l’inevitabile imbarazzo, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe raggiunto la sua ex moglie per salutarla con un affettuoso abbraccio. Quindi sarebbe tornato al tavolo dove c’era ad attenderlo Caroline. Belen pare sia stata poi la prima ad andare via dal ristorante, e avrebbe salutato Stefano mandandogli un bacio. Ci sarebbero infine stati solo sguardi ‘gelidi’ tra la conduttrice argentina e la nuova fiamma di De Martino.

