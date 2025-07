Dopo le voci dello scorso anno e le puntuali smentite, Fabrizio Corona torna sulla presunta liaison tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi.

Sarà perchè ormai il mondo della tv gravita intorno alla sua persona, ma di recente sembra esserci una certa insistenza nel sollevare questioni riguardanti Stefano De Martino e con particolare riferimento alla sua vita sentimentale. Quanto emerso nelle ultime ore addirittura ci porta indietro nel tempo e precisamente alla relazione del conduttore con Belen Rodriguez. Il nuovo retroscena porta la firma di Fabrizio Corona e chiama in causa un ex storico volto del Grande Fratello: Antonella Fiordelisi.

Come riporta Biccy, l’ultima puntata di Falsissimo – format di Fabrizio Corona – avrebbe portato in auge un presunto retroscena a proposito di una liaison tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi ai tempi della relazione del conduttore con Belen Rodriguez. Tutto sarebbe partito da un primo approccio su Instagram da parte del volto di Affari Tuoi: “Molti personaggi famosi l’hanno contattata, anche Cristiano Ronaldo con cui però non è andata… Le ha scritto anche Stefano De Martino con cui è andata mentre lui stava con Belen”.

Fabrizio Corona ‘ripropone’ il gossip su Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi, lo sfogo dell’ex gieffina: “Mai stata con uomini impegnati”

Una rivelazione ‘bomba’ quella di Fabrizio Corona che aggiunge anche la reazione di Belen Rodriguez al presunto flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi: “Questa notizia ha scatenato una lite furiosa tra loro, lei quando l’ha saputo si è incavolata moltissimo; era il periodo in cui ha scoperto che Stefano l’aveva tradita con diverse persone”. Insomma, il re del gossip è sembrato piuttosto convinto del retroscena menzionato ma in realtà – come racconta Biccy – si tratterebbe di qualcosa emerso già lo scorso anno e in parte smentito proprio da Antonella Fiordelisi.

“Leggo gossip beceri: io non sono mai stata con uomini impegnati. Per queste accuse false ci penseranno i miei legali”, parlava così Antonella Fiordelisi quando lo scorso anno fu Alessandro Rosica di Dagospia a rivelare del presunto flirt con Stefano De Martino. Sulla questione intervenne anche Fanpage che confermò la tesi dell’ex volto del Grande Fratello aggiungendo però che un breve incontro tra i due ci fu, ma quando entrambi erano single e non mentre il conduttore era ancora legato a Belen Rodriguez.