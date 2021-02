Stefano de Martino ha tradito Belen Rodriguez?/ A Che Dio ci aiuti 6 per dimenticare le frecciatine dell’ex..

Stefano de Martino guest star in Che Dio ci aiuti 6

Stefano de Martino si prepara a sbarcare in tv e questa volta non come conduttore bensì come attore o quasi. Il suo cameo di questa sera annunciato ormai settimane fa potrebbe segnare il corso di che Dio ci aiuti 6 ma anche la stessa carriera del napoletano che potrebbe iniziare da qui il suo percorso come attore di fiction di successo. Nella puntata di questa sera della fiction con Elena Sofia Ricci, Stefano de Martino è chiamato ad interpretare sè stesso per dare vita ad una gara di ballo in cui i ragazzi del Convento, e quelli che ci girano intorno, prenderanno parte a coppie. Sarà il napoletano in veste di ballerino a giudicare la gara per la gioia di chi ama vederlo in tv e per chi segue la fiction e riuscirà ad avere grande soddisfazioni da questa gara tra gelosie e chiarimenti.

Le frecciatine di Belen Rodriguez sulla fedeltà e l’amore a Stefano de Martino

Stefano de Martino ha il compito di andare incontro a questo ruolo da guest star nella fiction di Rai1 mentre il successo di Stasera tutto è possibile è sotto gli occhi di tutti così come le frecciatine dell’ex Belen Rodriguez. L’argentina continua a lanciare quelle che sono delle vere e proprio bordate ai danni dell’ex marito sottolineando di essere una leale, una con le p*lle, una che sa rispettare gli altri a differenza delle altre persone. Nei giorni scorsi ha continuato sottolineando l’amore e il rispetto che Antonino Spinalbese prova per lei e le dimostra ogni giorno a differenza di quanto ha vissuto in passato. Sembra proprio che questo rapporto disteso di cui parlava Stefano de Martino per il bene del piccolo Santiago sia un po’ in balia degli eventi tant’è che chi è vicino alla coppia giura che proprio il ballerino sia adirato per via di questa presunta gravidanza di Belen che, si vocifera, sarebbe incinta al quarto mese di una femminuccia. Forse è proprio questo che sta destabilizzando la coppia di genitori in queste settimane o è arrivato il momento di conoscere la verità sul loro addio dello scorso maggio?



