Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez?/ “Toglietevelo dalla testa”, l’indiscrezione

In queste ultime settimane, è tornato in auge il gossip sulla presunta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sembra che il matrimonio tra una delle coppie più amate della tv sia naufragato in modo definitivo; nessuna smentita e nessuna conferma, accende ancora di più i sospetti.

Nelle ultime ore, è anche circolata l’indiscrezione su un presunto tradimento da parte del presentatore campano. Si è parlato di Alessia Marcuzzi come possibile ‘terza in comodo’, fotografata accanto a De Martino in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. A smentire il pettegolezzo ci ha pensato Deianira Marzano che ha assicurato: “Levatevelo dall’anticamera del cervello che Stefano abbia tradito Belen“. Ancora ci sono molte ombre sul matrimonio dei vip, che non portano più le fedi nuziali e non compaiono mai insieme sui social.

Si susseguono numerose le voci sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due hanno trascorso le vacanze separati, il conduttore è volato a Londra con Santiago, mentre la showgirl è rimasta a Milano con Luna Marì. Entrambi hanno tolto le fedi nuziali, sintomo che qualcosa tra loro di grosso possa essere realmente accaduto.

Ad alimentare i gossip, un gesto di Belen che su Instagram ha cancellato tutti gli scatti del marito tranne uno: la foto in cui abbraccia De Martino con il sorriso, dopo il compleanno del primogenito. Il gesto social della showgirl potrebbe essere considerato un segnale piuttosto forte. Nel frattempo, però, la coppia ha scelto la via del silenzio mantenendo la riservatezza sul proprio rapporto.

