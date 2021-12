Stefano De Martino ha una fidanzata? / Ultimi flirt, da Gilda Albrosio a Maria Carla Boscono

È ormai trascorso qualche anno dalla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un amore che ha fatto sognare soprattutto quando i due avevano deciso di riprovarci a diversi anni di distanza dal loro addio. La showgirl nel frattempo si è rifatta una vita (anche se c’è chi sostiene che sia già finita anche con il papà della sua bambina, Antonino Spinalbese), mentre lui non ha mai ufficializzato alcuna relazione, soprattutto per cercare di tutelare il più possibile il suo bambino, Santiago.

Belen Rodriguez monta il lettino sola "Donna da sposare" lei risponde/ "Ho già dato" frecciatina ad Antonino?

Le voci in merito a possibili flirt per il ballerino non sono mancate in questi anni, pur senza conferme da parte di lui. Il presentatore al momento non si sbottona sulla presenza al suo fianco di una fidanzata, anzi in più occasioni lui ha ribadito di voler essere innanzitutto un papà e di essere intenzionato a mettere l’amore in secondo piano. “Essere padre è forse l’unica cosa che rende la mia vita veramente significativa” – aveva detto lui in un’intervista.

Stefano De Martino: "Avvilente essere il ‘signor Belen’"/ "Etichette sminuiscono"

Stefano De Martino: dopo Emma e Belen i rapporti con Gilda Albrosio e le voci sulla Maria Carla Boscono..

Nel 2020, pur senza averlo confermato alla stampa, Stefano De Martino aveva provato a dimenticare Belen con Gilda Albrosio, che era stata sorpresa in più occasioni al suo fianco. Il conduttore e la modella avevano avuto una love story anche tra il 2017 e il 2018, poco prima che lui decidesse di tornare con la sua famosa ex. I due avevano diverse cose in comune, dalle origini napoletane alla passione per la moda, ma sono poi arrivati a dirsi addio senza troppi rimpianti.

A inizio 2021 si è poi parlato di una love story tra l’ex concorrente di “Amici” e un’altra modella, Maria Carla Boscono, anche questo legame si sarebbe concluso senza troppi rimpianti da entrambe le parti. E ora come vanno le cose? Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal settimanale “Chi” l’artista avrebbe iniziato una frequentazione con un’altra ragazza parteneopea, la cui identità sarebbe al momento top secret. Lei sarebbe l’autrice degli ultimi scatti che lui ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ma entrambi sarebbero concordi almeno per ora di preservare il loro rapporto da occhi indiscreti e di parlare solo quando saranno più sicuri.

Stefano De Martino "nasconde" fidanzata misteriosa?/ Dopo Belen Rodriguez...

© RIPRODUZIONE RISERVATA