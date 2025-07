Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Il conduttore è stato paparazzato a Olbia insieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma

Ormai è il vero protagonista del gossip di questa caldissima estate: parliamo di Stefano De Martino, che continua a finire nel mirino dei paparazzi per i suoi flirt. Il conduttore Rai, che ha travolto tutti con il suo successo alla guida di Affari Tuoi, da qualche settimana si sta godendo le prime vacanze sulla sua barca, che porta il nome del figlio Santiago. Proprio qui, è stato recentemente avvistato in compagnia della sua ex Gilda Ambrosio e di un affascinante bionda, Caroline Tronelli. Eppure, proprio nelle ultime ore, il conduttore è stato paparazzato accanto a quella che sembra essere una nuova fiamma.

È stato Gabriele Parpiglia a lanciare il gossip, pubblicando anche l’avvistamento di De Martino. Nella foto, il conduttore è di spalle, ma chiaramente riconoscibile, e al suo fianco c’è una ragazza bionda, con capelli legati, come lui di spalle e, in questo caso, non riconoscibile.

Stefano De Martino paparazzato con la nuova fidanzata? Ennesimo avvistamento per il conduttore

“De Martino atterra a Olbia in dolce compagnia”, scrive il giornalista e autore a corredo della foto che, in poche ore, ha fatto il giro del web, portando tutti a chiedersi chi sia la ragazza in questione e se si tratti effettivamente della nuova fidanzata di Stefano. Ricordiamo che, qualche tempo fa, si è parlato di flirt anche con Angela Nasti, ma tutto sembra essere poi sfumato. C’è chi parla di continui flirt del conduttore, con ragazze sempre differenti, chi, invece, di feste pazze a casa sua, fatto sta che le uniche parole ufficiali uscite dalla bocca di De Martino sono state: “Sono single”, dette recentemente proprio una puntata di Affari Tuoi. Sarà così? Quel che è certo è che se si tratta davvero della nuova fidanzata, non mancheranno nuovi avvistamenti a confermarlo.

