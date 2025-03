Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Questa è una domanda che torna ciclicamente quando si parla del presentatore. Sebbene negli ultimi anni Stefano abbia conquistato il pubblico grazie al suo talento nella conduzione, l’attenzione sulla sua vita privata non è affatto diminuito. Questa sera, domenica 2 marzo, l’ex ballerino sarà ospite a Che Tempo Che Fa per parlare del grande successo che sta avendo grazie ad Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Inoltre, ci sarà anche una reunion Biagio Izzo e Francesca Paolantoni. Nel frattempo, andiamo ad indagare meglio nella sua vita privata.

Dopo l’ennesima rottura con Belen Rodriguez, dalla quale si è lasciato – pare definitivamente – più di un anno fa, De Martino non ha più resa pubblica alcuna relazione. Negli scorsi mesi, è stato paparazzato in compagnia di alcune donne, ma non è stato mai chiarito se si trattasse di semplici amiche o di possibili flirt. Recentemente, poi, è emerso un rumor riguarda la vita sentimentale del ballerino, che sembrerebbe essere piuttosto movimentata. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, il suo cellulare sarebbe addirittura ‘bollente‘.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Tutti i recenti rumors in cui è stato coinvolto

Sul giornale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha rivelato: “Si sussurra che il conduttore, ed ex marito di Belen Rodriguez, continui ad essere un latin lover da manuale nonostante voglia comunicare l’immagine del padre single famiglia e lavoro. Pare che il cellulare sia bollente”. A quanto pare, questo suo atteggiamento da ‘Casanova’ non sarebbe affatto gradito dai piani alti della Rai, generando malumori dietro le quinte di Affari Tuoi. A proposito del game show, poi, c’è chi ha spesso notato un suo atteggiamento ambiguo con alcune pacchiste, ipotizzando persino possibili flirt.

Nelle ultime puntate, il parterre dei pacchisti è composto quasi esclusivamente da donne, e alcuni spettatori hanno ironizzato, dicendo che fosse ‘opera’ proprio di Stefano De Martino. Recentemente, poi, Stefano è stato beccato anche in compagnia di Emma Marrone. La cantante è andata a vedere lo spettacolo teatrale dell’ex fidanzato, riaccendendo i rumors su una possibile riconciliazione. Le loro foto a cena insieme hanno il giro del web, sebbene si trattasse probabilmente di una semplice rimpatriata tra amici. Difatti, bisogna sottolineare che queste rimangono solamente indiscrezioni e che, al momento, De Martino non sembra avere una nuova fidanzata.