Stefano De Martino dice la sua sui gossip che lo hanno coinvolto recentemente: la rivelazione

Stefano De Martino rompe il silenzio dopo settimane al centro del gossip. Il conduttore, infatti, è stato protagonista di numerose indiscrezioni legate alla sua vita sentimentale. Prima è stato paparazzato con l’ex tronista Angela Nasti, ma il presunto flirt tra i due sembra essere durato poco. In seguito, è stato avvistato insieme a Gilda Ambrosio, ex storica, con la quale pare mantenga solo un forte legame d’amicizia. Infine, è spuntato il nome di Caroline Tronelli, giovane napoletana di 22 anni e figlia dell’imprenditore Stefano Tronelli. Con lei, De Martino è stato fotografato in atteggiamenti affettuosi, tra baci ed effusioni, confermando di fatto la nascita di una frequentazione.

Secondo alcune indiscrezioni, lei sarebbe addirittura pronta a convivere, mentre lui vorrebbe andare avanti con più calma. In attesa di tornare alla conduzione di Affari Tuoi, De Martino ha parlato ai microfoni di Chi, in occasione del 30esimo anniversario della rivista. Un’occasione speciale per riflettere sul legame con il magazine, che ha raccontato la sua vita e carriera negli ultimi 15 anni: dagli esordi ad Amici, al matrimonio con Belen Rodriguez, fino all’exploit come conduttore.

Stefano De Martino rompe il silenzio: la verità sui suoi flirt estivi

“A volte ho sofferto quando si parlava di me solo per il gossip. Ma, negli anni, ho cambiato il mio punto di vista. Ho capito che il gossip, inteso come chiacchiera bonaria, fa parte dell’animo umano. E se quest’evasione porta spensieratezza a chi ha troppe preoccupazioni… ben venga del sano gossip“, ha commentato Stefano De Martino ai microfoni di Chi.

E, a proposito di paparazzate estive, il conduttore ha ammesso di sapere perfettamente quando ci sono fotografi nei paraggi, come accade in questi giorni durante le sue vacanze in Sardegna. Ma, solitamente, se viene immortalato, è perché lui per primo non ha alcun problema a farsi trovare: “Se mi trovate, è perché non ho nulla da nascondere“. Una frase che fa pensare, soprattutto considerando i recenti avvistamenti insieme a Caroline Tronelli.

