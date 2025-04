Sembra crollata ufficialmente la speranza di rivedere Stefano De Martino insieme alla ex Belen Rodriguez, dato che poche ore fa il conduttore è stato visto insieme ad una donna misteriosa. Secondo il gossip sarebbe molto bella e coi capelli mori. Il conduttore, reduce da un brillante exploit in Rai e con tanti progetti in cantiere avrebbe dunque una nuova fiamma. Ma di chi si tratta? Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le voci che nelle ultime ore circolano sul suo conto.

Fino a pochi giorni fa Stefano De Martino si era detto single, anche se ogni settimana escono rumor sulle sue frequentazioni. Il conduttore viene spesso “affiancato” alla vecchia fiamma Emma Marrone e solo la settimana scorsa era stato avvistato a casa di Belen Rodriguez in piena notte. Secondo Amedeo Venza, esperto di gossip che ha diffuso la nuova indiscrezione, Stefano De Martino avrebbe una nuova fidanzata. A stupire i fan è stato però il suo gesto, diverso da tutte le volte che è stato visto con una donna in pubblico. Scopriamo cos’è successo.

Stefano De Martino non si nasconde: chi è la nuova fiamma?

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, Stefano De Martino si sarebbe fatto vedere con una bellissima donna in pubblico a Milano senza farsi problemi nell’essere visto dai fan. Anzi, in base alle indiscrezioni dell’esperto di gossip avrebbe sorriso e ricambiato i saluti chiacchierando e facendosi foto insieme agli ammiratori. Intanto, però, la donna che lo accompagnava avrebbe preferito andarsene in disparte e mostrarsi il meno possibile. Sarà davvero la sua nuova fiamma? Al momento il conduttore non ha confermato o smentito la notizia di una possibile fidanzata, ma non è da escludere che possa essere solo un’amica.