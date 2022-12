Stefano De Martino, i rapporti con Emma Marrone?/ “Ci sentiamo spesso e…”

Stefano De Martino torna a parlare dell’ex Emma Marrone: l’intervista intimista dell’ex Amici di Maria De Filippi

É ormai trascorso oltre un decennio dall’inizio della loro lovestory, che nasceva ai tempi di Amici 9, eppure Stefano De Martino -nonostante la loro rottura -mantiene i contatti con l’ex, Emma Marrone. A dirlo é lo stesso ex volto di Amici 9 di Maria De Filippi, che tra i banchi del talent debuttava come allievo concorrente e conosceva per la prima volta la compagna di studio, allora allieva cantante Emma Marrone. L’occasione della rivelazione é un intervento che l’ex Amici 9 concede a La conferenza stampa e ripreso da Biccy, dove incalzato sull’ex e la ritrovata moglie Belen Rodriguez, che in passato lo ha sedotto portandolo per sempre via da Emma Marrone, Stefano rilascia delle inaspettate dichiarazioni.

“Non mi dà fastidio quando mi chiedono di Belen, anche perché sono le domande più frequenti. – fa sapere il giovane conduttore di punta di casa Rai-. Ormai so già cosa rispondere a tutto. Diciamo che è come quando vai con un bambino ad una riunione di famiglia e tutti ti chiedono quanti anni ha adesso e se va all’asilo”. E l’intervista prosegue, poi, sul conto dell’ex cantautrice, che lo scorso novembre ha rilasciato il nuovo singolo: “Emma Marrone? Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”.

Stefano De Martino mantiene i contatti con Emma Marrone , dopo Amici

Il riferimento é anche al periodo che i due allora fidanzati condividevano alle prese con il successo mediatico, dovuto al talent di Amici 9: “Eravamo da poco maggiorenni -aggiunge l’ex ballerino di Amici-, entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto“. I rapporti tra i due, quindi, nonostante Belen Rodriguez, si dicono pacifici e all’insegna della stima e l’affetto reciproci.

