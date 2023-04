Stefano De Martino, il fratello Davide De Martino é l’erede?/ Il nuovo traguardo

Amici, Stefano De Martino ha un nuovo erede: il fratello Davide De Martino diventa copione di boxe!

Stefano De Martino ha un papabile nuovo “erede” al centro delle cronache del gossip, dopo il primogenito Santiago, si tratta di Davide De Martino!

Il fratello minore dell’ex concorrente ballerino ad Amici 9, talent show di Maria De Filippi che consacrava Stefano come una giovane promessa tra i talenti poliedrici scoperti in TV, registra in questi giorni un debutto vincente. Un traguardo che potrebbe vedrebbe Davide inseguire le orme del fratello maggiore Stefano De Martino, a partire dal trascorso nel mondo dello sport. Diciott’anni compiuti lo scorso luglio 2022, come segnano le perle di gossip riprese nel web, Davide De Martino debutta nel mondo della boxe, che al contempo si direbbe il “piano B” per il quale, in passato, Stefano si allenava e potrebbe aver nutrito il sogno di affermarsi come un campione nello sport.

Via social non a caso é virale in queste ore la notizia del nuovo traguardo di casa De Martino. Davide consegue la vittoria del suo primo match di boxe ufficiale, in occasione dell’esordio sportivo registrato al campionato regionale di Gym boxe di Sant’Anastasia. Un successo importante quello messo a segno dal fratello di minore del ritrovato coniuge di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, e non a caso, sui social, abbondano ora i messaggi di congratulazioni da parte degli internauti destinati alla Big family De Martino & Rodriguez.

Stefano De Martino e il comune denominatore con il fratello Davide De Martino

Davide De Martino consegue la prima vittoria nella Boxe in primis grazie agli allenamenti tenuti con costanza, investendo tempo ed energie, presso la Boxe Vesuviana, dove Stefano si é allenato “senza far gare per la sua carriera artistica” e si allena ancora oggi, per tenersi in forma e in vista dei saltuari incontri amatoriali di boxe, come mostra sui social lo stesso consorte di Belen Rodriguez. E, intanto, il padre dei De Martino, Enrico De Martino, esulta per il nuovo successo di famiglia: “Una grande emozione per me – esclama commosso come ripreso da Tag24, il padre dei De Martino, per la vittoria di Davide –. Mi ha ricordato i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo”.

Nel frattempo, intanto, si registrano novità anche per Stefano De Martino. Riattivatosi tra le Instagram stories, Stefano fa sapere che a partire dal 25 aprile 2023 si attiva la messa in onda in chiaro tv su Rai2 e in streaming online su Raiplay del suo format TV, Bar Stella. Che Davide possa, presto, segnare un debutto anche in TV, sulla scia del comune denominatore della passione per la boxe maturata con Stefano, non si direbbe quindi un’ipotesi azzardata.











