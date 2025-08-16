Stefano de Martino rischia il posto in Rai dopo il video hot che lo riguarda? La stramba ipotesi già smentita dagli "addetti ai lavori"

Il video hot di Stefano De Martino, finito in rete dopo un attacco hacker, avrebbe messo sotto i riflettori la posizione del conduttore napoletano. I fan temono che la Rai possa prendere dei provvedimenti dopo il filmato privato di Stefano e la sua compagna Caroline, anche in considerazione del fatto che in passato il gossip attorno al conduttore aveva infastidito i vertici dirigenziali. Ebbene, almeno in questo caso, dove Stefano de Martino è evidentemente vittima degli hacker, non ci sarebbe nessun mal di pancia, né valutazioni in corso.

A confermarlo anche l’esperto di gossip e tv Davide Maggio, che a domanda precisa da parte di un utente ha risposto molto chiaramente. “Sco*are non è un reato”, ha detto il giornalista, facendo intendere che Stefano De Martino tornerà regolarmente alla conduzione di Affari Tuoi. Dunque nessuna conseguenza per il conduttore napoletano, che per quanto riguarda la diffusione del suo video privato si è già affidato alla Polizia Postale.

Stefano de Martino pronto a tornare in tv dopo la disavventura con gli hacker

Secondo quanto riferito da un altro esperto di gossip, come Gabriele Parpiglia, Stefano sarebbe stato attaccato da hacker specializzati nella sottrazione di immagini delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso delle abitazioni, spesso contenenti scene e momenti molto intimi. Nel caso specifico, il filmato è stato caricato in rete dagli hacker stranieri, forse senza nemmeno sapere che si trattasse di Stefano de Martino e la sua fidanzata.

Ebbene, non ci è voluto molto a riconoscerli e così le segnalazioni degli utenti italiani si sono moltiplicate in un batter d’occhio. Una spiacevolissima esperienza per Stefano De Martino e Caroline, derubati di un proprio momento privato, che logicamente non avrà ripercussioni sulla vita professionale dello showman campano.

