Il gossip trova sempre modo di entrare a far parte delle vite delle persone e non fa fatica a farlo con quelli che vivono per sapere gli amori, i tradimenti e in generale le novità delle vite dei personaggi del mondo dello spettacolo. Per questo, negli anni, i vip cercano di proteggersi più che possono al fine di mantenere intatta la propria sfera intima. Anche Stefano De Martino è uno di questi, così come la sua ex moglie Belen Rodriguez.

Si pensava che fosse legato sentimentalmente all’influencer Angela Nasti, tanto che c’è chi diceva che il corteggiamento andava avanti dal mese di ottobre, ma ora è saltata fuori una notizia che avrebbe dell’incredibile: il magazine Oggi riporta il fatto che il conduttore Rai sia stato visto al concerto di Mahmood al Forum di Assago dove ha presenziato anche la sua ex fidanzata Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino gossip: è già finita con l’influencer Angela Nasti?

Ebbene sì, al concerto di Mahmood non c’era soltanto Stefano De Martino, ma anche la sua ex Gilda Ambrosio. Il gossip si è scatenato: ritorno di fiamma? Riavvicinamento tattico? Non si sono mai lasciati? E chi ne ha più ne metta. Certo, la ragazza è amica del cantante, quindi la sua presenza potrebbe non essere così legata a quella del suo ex, ma si sa che il gossip fantastica e crea castelli di carta che poi puntualmente crollano.

Intanto ci si chiede: e Angela Nasti che fine ha fatto? Il conduttore di Affari Tuoi è stato paparazzato in sua compagnia, si è parlato di un lungo corteggiamento, quindi sarebbe strano se la loro frequentazione si fosse conclusa così velocemente. Sicuramente nelle prossime settimane salterà fuori qualcosa ad alimentare il gossip perché le notizie riguardanti il volto Rai riescono sempre a interessare il publico.

