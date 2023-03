Stefano De Martino in crisi con Belen?/ La foto verità e perché era assente al compleanno di Cecilia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino davvero in crisi? La foto contro le malelingue

Tornano ciclicamente le voci di presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Pur non smentendole apertamente, i due conduttori riescono a spegnerle con piccoli gesti social, come una foto, un like o una dedica. Questo era servito qualche giorno fa ad allontanare i rumor su una loro imminente e nuova rottura, voci che però sono poi tornare più prepotenti quando il web ha notato l’assenza di Stefano ad un evento importante di famiglia.

La famiglia Rodriguez si è infatti recentemente riunita tutta, fidanzati e fidanzate comprese, per festeggiare il compleanno di Cecilia, sorella di Belen. L’argentina ha allora postato momenti e foto di tutti i presenti all’evento e tra le foto nessuna ritraeva Stefano. Questa assenza ha sollevato nuove preoccupazioni sulla coppia e il timore che i due potessero essere davvero in crisi. Ma è davvero così?

Stefano De Martino, ecco perché era assente alla festa di compleanno di Cecilia Rodriguez

Stando agli ultimi gesti social di Stefano e Belen non è così. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e a confermarlo è una scatto pubblicato proprio dalla Rodriguez su Instagram. Nella dolce foto, Stefano abbraccia il figlio Santiago e lo bacia con grande affetto. De Martino è in questi giorni lontano dalla famiglia non perché in crisi con Belen, ma perché impegnato nel tour del suo nuovo spettacolo teatrale “Meglio stasera”. Una delle date è stata proprio quella del compleanno di Cecilia Rodriguez: in quel giorno Stefano era di scena a Fermo, motivo per il quale non ha potuto festeggiare con la famiglia. Appena ha potuto è però tornato a casa da Belen e Santiago e li ha riabbracciati, come mostra la foto.

