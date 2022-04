Stefano De Martino in lacrime ad Amici 21 / Lo consola il bacio di Maria De Filippi

Stefano De Martino torna protagonista ad Amici 21

Il quarto serale di Amici 21, condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e in onda il 9 aprile 2022, ha riservato al pubblico tv delle emozioni al cardiopalmo tra le più disparate, e non solo per il pubblico tv, ma anche per gli stessi protagonisti del talent. Non a caso, infatti, il giudice che compone la giuria a 3 del serale di Amici 21, insieme a Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino, commuove ora i fedeli telespettatori di Amici, attivi sui social e più in generale in rete, dal momento che sono virali le immagini della commozione di cui lui si è reso protagonista in puntata. Il motivo alla base dell’emozione? Una performance che ha visto protagonista la concorrente ammessa al serale di Amici 21, Serena Carella, sulle note di Una poesia anche per te di Elisa, dedicata alla nonna della pupilla di Raimondo Todaro.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ: RITORNO DI FIAMMA?/ Lui: "Quel che sarà, sarà…"

Come ha fatto sapere l’insegnante di ballo -nell’introdurre l’esibizione prevista al ballottaggio della seconda manche- Serena avrebbe dedicato alla nonna la sua coreografia, anticipando che la giovane si sarebbe emozionata, senza entrare nei particolari. La commozione di Serena alla fine si è verificata per una sorpresa che lei non si sarebbe mai aspettata, che ha inevitabilmente commosso il giudice Stefano De Martino. Tanto che Maria De Filippi si è a quanto pare sentita in dovere di intervenire in studio, per rincuorare il giudice ed ex consorte storico di Belen Rodriguez.

SANTIAGO, FIGLIO STEFANO DE MARTINO/ "Non voglio tenerlo sotto una campana di vetro"

La sorpresa per Serena Carella commuove ad Amici 21: il gesto di Maria De Filippi

Nel dettaglio, nel corso della sua performance diventata virale nel web in queste ore, Serena Carella si è accorta ad un certo punto che nel maxi led-wall presente in studio figuri la nonna, che le destina degli affettuosi baci. Immagini che hanno commosso la ballerina così come il giudice ed ex ballerino professionista di Amici, Stefano De Martino. Gli occhi visibilmente lucidi di Stefano De Martino hanno sospinto Maria De Filippi ad avvicinarsi al giudice di Amici 21, per poi porgergli un bacio sul capo. Un gesto d’affetto che sta spopolando nel web e che fa da testimonianza del profondo legame di stima e amicizia che intercorre tra Maria De Filippi e Stefano De Martino.

Ex fidanzate Stefano De Martino, chi sono?/ Da Emma a Gilda Ambrosio, presunti flirt

A Verissimo, nella nuova intervista concessa ai microfoni di Silvia Toffanin, Stefano De Martino -tra le altre cose- ha rivelato di essere molto legato al ricordo del nonno, che da giovane lui era solito accompagnare alla gestione del Bar di famiglia, il Bar Stella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA