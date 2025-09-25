Stefano De Martino si è recato in questura dopo il furto dell'orologio del valore di 40mila euro: "Era teso e arrabbiato", la dinamica dell'accaduto

Stefano De Martino ha vissuto giorni non facili negli ultimi tempi, in particolare a causa di una rapina della quale è stato vittima. È di pochi giorni fa la notizia del furto di un orologio del valore di 40mila euro subito dal conduttore di Affari Tuoi, le cui dinamiche sono state rivelate dal settimanale Oggi, nel numero in edicola. Per derubare Stefano è stato utilizzato il trucco dello specchietto, mentre il conduttore si trovava all’interno del suo Suv.

Stando a quanto fa sapere il settimanale, due persone in motorino sono andate a sbattere (volutamente) contro lo specchietto dell’auto di De Martino che ha dunque allungato la mano per rimetterlo in posizione. In quel momento, un complica ha raggiunto Stefano per rubargli l’orologio dal polso. Il conduttore avrebbe provato a resistere ma il malvivente lo avrebbe minacciato: “Lasciami o ti sparo”, sarebbero state le parole del ladro.

Stefano De Martino in questura per denunciare il furto subito: “Comprensibilmente teso e arrabbiato”

Subito dopo il furto subito, Stefano De Martino si è dunque recato in questura per sporgere denuncia. Il giornale mostra le foto inedite del conduttore che arriva negli uffici della polizia, poi spiega cos’è accaduto poi una volta lì: “Il conduttore – comprensibilmente teso e arrabbiato – si è quindi recato dalla polizia, subito accolto da un funzionario in borghese che lo stava attendendo all’ingresso per accompagnarlo negli uffici.” scrive il settimanale. Il conduttore di Affari Tuoi è rimasto un’ora negli uffici della polizia per svolgere tutto quanto necessario per la denuncia, subito dopo è tornato nella sua auto verso la sua abitazione milanese.