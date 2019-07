Stefano De Martino in Rai/ Maurizio Costanzo: “Spero solo non sia un addio…”

Dopo anni alla Mediaset, dove lo abbiamo visto sia come ballerino che come giudice speciale, Stefano De Martino ha esordito come conduttore in prima serata in Rai. A Made in sud, il marito di Belen Rodriguez si è dimostrato un ottimo presentatore, sorprendendo tutti e assicurando alla nuova edizione dello show di Rai2 un grande successo. A complimentarsi e approvare questo suo cambio di rotta è anche Maurizio Costanzo, marito della donna che “lo ha scoperto”: Maria De Filippi. Nella consueta rubrica che il conduttore cura sul settimanale Nuovo, si è trovato proprio a commentare il passaggio di Stefano da Mediaset a Rai e ha avuto per lui soltanto complimenti. “Sono molto contento che Stefano De Martino, nel quale Maria De Filippi, ha subito visto il potenziale, dopo la giusta gavetta in Mediaset abbia avuto modo di dimostrare le sue doti anche sulla Tv di stato, raccogliendo i consensi di tutti.” ha fatto sapere Costanzo.

Maurizio Costanzo approva Stefano De Martini in Rai ma…

Tuttavia il conduttore del Maurizio Costanzo Show conclude con un auspicio il suo personale pensiero su Stefano De Martino in Rai: “Mi auguro solo che questo sia soltanto un arrivederci.” D’altronde per il noto ballerino, ex di Amici, ci sono grandi novità all’orizzonte. A lui sono stati affidati due importanti eventi musicali, il Festival di Castrocaro e La Notte della Taranta, che condurrà in coppia con sua moglie Belen. Ma non è finita qui perché per De Martino si parla della possibilità di condurre nella prossima stagione televisiva un programma quotidiano che potrebbe essere collocato nel pomeriggio postprandiale degli italiani, prima del confermatissimo Detto Fatto.

