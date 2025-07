Stefano De Martino è stato pizzicato da Chi in barca in Sardegna assieme al figlio Santiago: vacanze tra famiglia e un nuovo presunto amore...

Stefano De Martino in vacanza in Sardegna con il figlio Santiago

L’estate 2025 profuma di vacanze, famiglia e un nuovo possibile amore per Stefano De Martino, tra i volti rivelazione dell’ultimo anno televisivo. Reduce dal grandissimo successo di Affari Tuoi su Rai 1 e in attesa di nuovi sviluppi di carriera, per un futuro che per lui è sempre più radioso e promettente, il conduttore si è concesso qualche giorno di meritato relax per staccare la spina, godersi il meraviglioso mare della Sardegna e stare in compagnia degli affetti più cari.

Il settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, ha pizzicato il conduttore in barca nel mare di Porto Rotondo, in provincia di Sassari. Insieme a lui il figlio Santiago, nato dal precedente matrimonio con Belen Rodriguez, e Biagio Izzo, uno dei suoi storici amici nonché colleghi televisivi, con cui ha condiviso tante avventure insieme tra teatro e il successo di Stasera tutto è possibile in Rai. Ma non solo famiglia e amici perché, nell’estate di Stefano De Martino, sembra essere sbocciato un nuovo amore…

Stefano De Martino e la presunta nuova fidanzata Caroline Tronelli insieme in barca

Come raccontato sempre dal settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Stefano De Martino in vacanza in Sardegna, la barca del conduttore si sarebbe avvicinata a quella della sua presunta nuova fidanzata: Caroline Tronelli, modella di 22 anni. Giovane e bellissima, i due ormai da diverse settimane condividono un’intesa non indifferente e che si fa via via più importante, come rivela il magazine. Già diversi giorni fa sono stati pizzicati in dolce compagnia in barca, per una “crociera d’amore” che non è sfuggita agli occhi sempre attenti del gossip.

Entrambi non hanno ancora confermato la liaison che sta sbocciando in questo periodo; al momento, però, non vogliono affatto nascondersi ma preferiscono godere di questo crescente feeling alla luce del sole. Oltre a famiglia, amici e amore, l’estate 2025 di Stefano De Martino è caratterizzata anche dal lavoro; nonostante l’anno di fuoco ma decisamente soddisfacente, il conduttore non si ferma e quest’estate è impegnato nel suo tour teatrale in giro per tutta l’Italia.