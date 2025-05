Solo pochi giorni fa, sul web spuntata una paparazzata di Stefano De Martino con quella che parrebbe essere la sua nuova fiamma. La ragazza in questione è Angela Nasti, sorella della più nota Chiara, che il pubblico ha conosciuto anche come tronista di Uomini e Donne. I due sono stati beccati in auto insieme, e fotografati senza particolare difficoltà, anzi De Martino ha anche sorriso all’obiettivo, mentre Angela era seduta al suo fianco. Ma cosa c’è davvero tra i due? Si tratta di un’amicizia speciale, di un flirt o proprio dell’inizio di una relazione d’amore?

Stefano De Martino: "Amici? Ecco perché ho lasciato"/ "L'esordio da conduttore? Poche aspettative su di me"

È quello che si stanno chiedendo molti utenti del web in questi giorni, visto che, dopo la paparazzata, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sulla coppia. Aggiornamenti che arrivano però oggi dalle rivelazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano.

Stefano De Martino e Angela Nasti sono una coppia? Gli ultimi aggiornamenti spiazzano

A chi le ha chiesto cosa stia accadendo davvero tra Stefano De Martino e Angela Nasti, l’esperta ha risposto rivelando che il conduttore di Affari Tuoi parrebbe fortemente interessato all’ex tronista, che starebbe anzi corteggiando da mesi. “La relazione procede a gonfie vele. – si legge nel post su Instagram – Va detto anche che lui la sta corteggiando da ottobre ed è davvero presissimo da lei”. Si parla dunque di vera e propria relazione tra i due, seppur non ancora ufficializzata dai diretti interessati. Una scelta che non arriva però come una sorpresa, vista la tendenza del conduttore di lasciare sempre il privato volutamente lontano dai riflettori, soprattutto dopo la fine della lunga e tormentata relazione con l’ex moglie Belen Rodriguez. Solo qualora la storia diventasse davvero seria, potremmo aspettarci l’uscita allo scoperto di questa nuova coppia del mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino, la nuova fidanzata è un'ex tronista di Uomini e Donne?/ Beccati insieme: la foto!