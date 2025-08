Stefano De Martino e Caroline Tronelli inseparabili: dai paparazzi in barca alla benedizione dei genitori di lei, il nuovo amore convince tutti.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono innamorati più che mai e dopo le loro vacanze bollenti in Sardegna continuano la loro estate insieme con Meglio Stasera, il suo spettacolo dove lei lo sta seguendo senza sosta. Infatti, i due sono stati paparazzati in Sicilia, a Milazzo, dopo la fine dello show mentre tra sguardi profondi e sorrisi si scambiavano gesti d’affetto fuori da un hotel. Ma ecco che il gossip si divide tra chi pensa che Caroline Tronelli sia l’unica innamorata della storia e chi invece pensa che Stefano De Martino sia innamorato pazzo di lei.

“Caroline vorrebbe andare a convivere, Stefano invece vuole solo divertirsi“, si legge sui social. I paparazzi che li seguono ormai da mesi, però, non smettono di vederli felici insieme e sembra esserci tanta passione come durante il giro in barca in Sardegna dove sono stati beccati mentre si abbracciavano e si baciavano. Non solo, un altro elemento che fa capire che i due fanno sul serio è il fatto che Stefano De Martino ha già conosciuto Caroline Tronelli, segno che la storia è più importante di quanto molti pensassero.

Stefano De Martino, i genitori di Caroline Tronelli approvano la relazione

Negli ultimi tempi si è parlato tanto di Stefano De Martino e delle sue uscite con diverse persone, come l’amica Gilda Ambrosio, Angela Nasti, ma anche Gabriella Spagnuolo. Eppure, il conduttore aveva smentito tutto a Vanity Fair spiegando di non avere nessuna donna nella sua vita dato che nessuna di loro è riuscita a resistere: “Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo“.

In tutto ciò, sembra che Stefano Tronelli e la moglie Pamela, genitori di Caroline Tronelli, approvino la storia d’amore tra la figlia e Stefano De Martino. I fondatori della società Tron Group Holding sono amici da anni del conduttore, e di recente hanno scoperto, secondo Vanity Fair, che i due sono diventati una coppia.