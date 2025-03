Continua il successo per Stefano De Martino sia con Affari Tuoi su Rai Uno che con Stasera Tutto è Possibile. I risultati d’ascolti sono oltre le aspettative: basti pensare che il programma in onda nel prime time del secondo canale della TV di Stato, nelle ultime settimane, è stato il più visto in assoluto battendo le reti ammiraglie Rai e Mediaset. Quest’anno, il comedy show sta regalando diversi siparietti che hanno una forte risonanza anche sui social. Nella scorsa puntata, ad esempio, Lorella Boccia ha dato un colpo basso e involontario a Stefano, che è scoppiato a ridere. Ma anche Francesco Paolantoni e Biagio Izzo stanno regalando momenti unici.

Secondo quanto riporta Dagospia, Stefano De Martino avrebbe deciso di invitare per l’ultima puntata di stagione, che andrà in onda il prossimo 8 aprile, nientemeno che Emma a STEP. Un’ospitata che sicuramente attirerà l’attenzione, vista la storia d’amore avuta in passato tra i due ad Amici di Maria De Filippi. Dopo tre anni, la relazione finì per i tradimenti di lui con Belen Rodriguez. Di recente, la cantante ha sostenuto De Martino nel suo spettacolo teatrale Meglio Stasera. Nonostante siano passati oltre dieci anni dalla fine del loro amore, hanno mantenuto un rapporto di affetto e stima. Accetterà l’invito di Stefano di andare ospite nel suo programma?

Stasera Tutto è Possibile non si muove da Rai2. Alcune settimane fa, la dirigenza aveva ipotizzato un gran finale di stagione sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, come premio per una trasmissione che è riuscita a crescere e a realizzare grandi numeri. L’operazione non è andata a buon fine, come fa sapere Dagospia. Non sono chiari i motivi di questo cambio di rotta, trattandosi di una decisione che va in direzione contraria alle intenzioni di Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai.