Stefano De Martino/ “La famiglia con Belen? Sono un privilegiato, un uomo felice”

Stefano De Martino: “Mi è venuto naturale affacciarmi alla televisione”

Dal 29 novembre Stefano De Martino è tornato in seconda serata su Rai 2 con il suo “Bar Stella” (in onda ogni martedì, mercoledì e giovedì). Il conduttore si è raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della sua carriera ma anche della sua vita privata. De Martino è stato lanciato da Amici di Maria De Filippi, a cui ha partecipato come ballerino alla nona edizione. Ma dopo qualche anno ha archiviato la danza e si è dedicato alla televisione grazie anche ai consigli di Maria De Filippi: “Il momento in cui la danza era diventata un mestiere e non c’era per me più nulla da scoprire, mi è venuto naturale affacciarmi alla televisione. Sono così: se sto scomodo mi diverto, se sto comodo mi annoio. Maria all’inizio mi disse: ‘Sii te stesso: è la cosa più difficile da fare in televisione’. Si fa fatica soprattutto all’inizio, ma oggi se mi guardo e mi ascolto in tv, mi riconosco”.

Stefano De Martino, i rapporti con Emma Marrone?/ "Ci sentiamo spesso e..."

Per quanto riguarda la vita privata Stefano De Martino è tornato con Belen Rodriguez. Il primo nel 2012 ad Amici; nel 2013 il matrimonio e la nascita del primo figlio Santiago; nel 2015 la coppia ha annunciato la prima separazione. Poi il ritorno insieme nel 2019, l’addio nel primo lockdown del 2020 e un nuovo ritorno di fiamma all’inizio del 2022. Ora che la famiglia creata con Belen è stata ricomposta, Stefano si considera “un privilegiato, sono un uomo felice”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 2021 Belen ha avuto una figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese: “Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona. E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”, ha detto Belen in una recente intervista.

