Stefano de Martino/ La ’lettera a Babbo Natale’: tra il figlio Santiago e il fallimento con Belen Rodriguez

Stefano de Martino oggi ospite a Domenica In

Stefano de Martino torna dalla zia Mara Venier per chiudere un anno che, nel bene e nel male, lo ha visto protagonista e non solo nella vita privata ma anche nella carriera. Il bel ballerino e conduttore napoletano oggi si esibirà insieme all’amico Biagio Izzo in un classico e celebre brano di Natale e poi avrà modo di leggere la sua originale ’lettera a Babbo Natale’, che cosa chiederà in dono e di che cosa parlerà in questa lettera? La risposta arriverà solo oggi pomeriggio con la nuova puntata di Domenica In ma chi segue il ballerino sa bene che forse quello che Stefano de Martino cerca è la serenità, soprattutto dopo il fallimento bis nel suo rapporto con la moglie, ormai ex, Belen Rrodriguez. I due si erano molto avvicinati fino a tornare insieme e a condividere la stessa casa in quel di Milano. Proprio a Domenica In Stefano de Martino si è reso protagonista di un simpatico siparietto all’epoca mostrando la moglie in costume in terrazza per la gioia dei loro vicini.

Stefano de Martino, un anno tra successi in tv e sconfitte (con Belen Rodriguez)

Questo era il loro modo di passare insieme, da famiglia, il lockdown, fino a quando qualcosa è cambiato e appena si è tornati alla libera circolazione, De Martino ha fatto le valigie per Napoli e per Made in Sud ma senza fare più ritorno a casa. Le voci di una crisi si sono fatte sempre più frequenti e insistenti fino a quando la stessa Belen, quasi in lacrime e commossa, ha annunciato la fine della loro relazione. A quel punto il gossip è esploso coinvolgendo anche Alessia Marcuzzi che, per molti, era stato il pomo della discordia tra i due, salvo poi rivelarsi tutto una bolla di sapone. Cosa è successo dopo? E’ cosa nota, la loro storia è finita, il gossip li ha tenuti d’occhio per tutta l’estate annunciando flirt su flirt ma il fatto è che Stefano de Martino, almeno ufficialmente, è ancora single, ha preso casa a Milano per rimanere accanto al figlio, e attende il suo ritorno in tv. Altro lo svelerà oggi pomeriggio?



