Stefano De Martino ha una fidanzata? È una domanda, questa, che ricorre ormai periodicamente nel mondo del gossip e che continua a stimolare la curiosità del grande pubblico. Da quando la sua carriera è esplosa, i riflettori sul conduttore di Affari Tuoi si sono d’altronde accesi ancor di più e mai spenti, il che riporta anche la sua vita sentimentale sulle pagine dei settimanali patinati. Se il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez prima e l’ex fidanzata Emma Marrone poi appare, ormai, impensabile, nelle ultime ore una foto sta facendo il giro del web, scatenando il gossip.

A pubblicarla attraverso il suo profilo Instagram è stato Alessandro Rosica, noto anche come l’Investigatore Social. In questa, è chiaramente visibile Stefano al fianco di un volto ben noto sui social ma anche ai fan di Uomini e Donne, essendo stata in passato una tronista.

L’affascinante ragazza in questione è Angela Nasti, sorella dell’altrettanto nota Chiara Nasti (compagna di Mattia Zaccagni), e famosa influencer. I due sono in auto insieme e Stefano sorride guardando fuori dal finestrino, parlando con un interlocutore, mentre lei è impegnata a guardare in avanti. Nulla fa in realtà sospettare che i due possano essere una coppia dalla foto, lo stesso Rosica smentisce un fidanzamento tra i due, pur parlando di ‘divertimento occasionale’. Queste le sue parole: “Stefano De Martino e Angela Nasti. Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono ma senza impegno. Il mandrillone di Torre Annunziata non dorme mai.” Secondo il rumor in questione, dunque, tra i due ci sarebbe un flirt ma nulla di serio. Vedremo se nuovi indizi o foto arriveranno a confermare questa unione o tutto sfumerà come già accaduto in altre occasioni.

