Stefano De Martino si è commosso durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, scoppiando a piangere durante i saluti al pubblico. I colleghi come Biagio Izzo e tanti altri lo hanno prontamente abbracciato per consolarlo, ma il pubblico ha subito pensato al peggio: si tratta di un addio definitivo? Ecco le sue parole: “Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po’ di anni fa”. Poi il pianto inaspettato del conduttore, che visibilmente commosso ha chiuso la trasmissione.

Emma Marrone e Stefano De Martino, botta e risposta prima di Step/ “Abbiamo questioni in sospeso”

Mai visto così Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Con le lacrime agli occhi e la difficoltà nel pronunciare le parole, il conduttore ed ex ballerino di Amici ha salutato con nostalgia il pubblico dopo aver preso questo incarico nel 2019, anno in cui ha sostituito Amadeus nel programma. De Martino ha spiegato che questa è stata per lui una bellissima esperienza, e un’opportunità per rinsaldare il rapporto con la Rai, che considera oggi come famiglia. Ad ogni modo il pubblico si è insospettito per la commozione del conduttore che ha salutato i telespettatori proprio come fosse una chiusura definitiva del programma. Ma a far saltare sulla sedia sono state le sue parole successive. Ecco cos’ha detto.

Stefano De Martino, addio a Stasera tutto è possibile?/ “Vuole lasciare all’apice del successo”

Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile: “Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove“

Stasera Tutto è Possibile ha chiuso i battenti, ma è un addio o un arrivederci? Il pubblico ha dei dubbi dopo le ultime parole di Stefano De Martino, che ha salutato tutti come fosse un po’ l’ultimo giorno di scuola: “Ci rivediamo presto, forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto“, ha detto, lasciando i fan con poche speranze di rivedere la trasmissione. Iniziata il 28 gennaio di quest’anno, Stasera Tutto è Possibile se ne va con una crescita incredibile: su Rai 2 ha ottenuto il 18,2% di share. Come riporta Davide Maggio, resta ancora il dubbio sul continuum del programma, ma come ha fatto sapere il conduttore, presto lo vedremo di nuovo in casa Rai. Che abbia in serbo una sorpresa?