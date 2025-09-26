Stefano De Martino: "Litiga con la fidanzata Caroline e passa notte con l'ex Gilda Ambrosio", Gente lancia lo scoop esplosivo

Stefano De Martino beccato insieme all’ex fidanzata Gilda Ambrosio: lo scoop di Gente

Non è un periodo facile per Stefano De Martino, anzi si può dire che il conduttore di Affari Tuoi sta attraversando un brutto momento, prima il furto di video intimi e privati, poi gli ascolti in calo di Affari Tuoi sistematicamente battuto da La ruota della fortuna, il furto di un costoso orologio ed infine la prima vera lite con la fidanzata Caroline Troneli anche se non sono mai stati rivelati i motivi. Adesso a far finire nuovamente De Martino al centro del gossip ci ha pensato il magazine Gente.

Il numero uscito venerdì scorso di Gente, infatti, conteneva lo scoop esclusivo su Stefano De Martino beccato insieme all’ex fidanzata Gilda Ambrosio, che oggi è una cara amica e stando a quanto riporta il magazine è proprio lei a consolare il conduttore nel periodo nero che sta attraversando. Gente riporta anche i dettagli dell’incontro notturno tra Stefano De Martino e l’ex fidanzata Gilda Ambrosio. Verso le otto di sera la giovane si è fatta trovare sotto casa del conduttore, nel frattempo è giunto il rider e per fare una sorpresa a Stefano ha consegnato lei stessa la cena.



Stefano De Martino dopo la lite con la fidanzata Caroline Tronelli passa la notte con Gilda Ambrosio? “È lei a consolarlo”

E non è tutto, perché il settimanale Gente si spinge anche oltre aggiungendo di particolari piccanti allo scoop di Stefano De Martino beccato insieme all’ex fidanzata Gilda Ambrosio: “Lei sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa. Sicuramente a stare bene”. E poi ha aggiunto sibillino: “È lei a consolare il conduttore” Insomma lo scoop è stato lanciato da un settimanale autorevole ma al momento si tratta solo di rumors e indiscrezioni.

Chi è Gilda Ambrosio, l’ex fidanzata di Stefano De Martino con cui sono stati beccati insieme? Napoletana classe 1992 lei ha sempre smentito il gossip dichiarandosi grande amica del conduttore e nulla più. In una recente intervista a Grazia aveva smentito così: “Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la persona’, che però non è il tuo fidanzato” Curioso, però, che questo scoop arrivi quando iniziano a circolare le voci di una presunta crisi tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli.