Stefano De Martino/ “Maria De Filippi? Quando ho un dubbio la chiamo” (Domenica In)

Stefano De Martino è uno degli ospiti della nuova puntata di Domenica In, il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai1. L'ex ballerino di Amici, oggi conduttore, torna dalla zia Mara per raccontarsi a cuore aperto dopo il successo in solitaria del varietà "Stasera tutto è possibile" in onda Rai2 e non solo. De Martino, infatti, racconterà come è cambiata la sua vita da quando ha ritrovato l'amore con la ex moglie Belen Rodriguez ed è pronto a divertirsi di un divertente gioco musicale che coinvolgerà la stessa Mara Venier e tutto il pubblico di "Domenica In". Nonostante le critiche, Stefano de Martino ha convinto buona parte del pubblico con la sua conduzione di "Stasera tutto è possibile. In merito a questa nuova esperienza, il ballerino ha dichiarato: "per la prima volta sfido me stesso e mi metto in gioco da solo, ho delle responsabilità. Il debutto è stato senz'altro emozionante e sono soddisfatto, ma c'è ancora tanto da fare, non mi accontento e sono solo all'inizio".

Stefano De Martino: “sto prendendo le misure per trovare una mia forma”

Una nuova esperienza che Stefano De Martino sta portando avanti con il consenso del pubblico, in particolare quello dei social. “Non amo bruciare le tappe per arrivare subito all’obiettivo, voglio godermi ogni momento nel migliore dei modi, preparandomi e studiando” ha dichiarato l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che quest’anno festeggia 10 anni dall’ingresso nella famosa scuola televisiva di Canale 5. De Martino, nonostante il successo e la popolarità, non si è mai adagiato sugli allori, anzi ha continuato a studiare e a perfezionarsi: “la preparazione è molto importante, qualunque cosa tu faccia”, dichiara a proposito della sua prima esperienza da solo alla conduzione di uno show” ha detto. Non solo, parlando proprio di Stasera tutto è possibile ha parlato anche del suo modo di condurre: “sto prendendo le misure per trovare una mia forma, amo mischiarmi con il tessuto del programma, mettendomi in gioco. Nella conduzione tradizionale il conduttore è quasi sempre neutrale, mentre a me piace essere anche un elemento di disturbo”.

Stefano De Martino: “Con Maria De Filippi c’è un rapporto di affetto e fiducia”

Sicuramente Stefano De Martino deve tanto, tantissimo al programma Amici di Maria De Filippi. Quest’anno il ballerino festeggia i primi 10 anni di carriera e ricordando quell’esperienza ha voluto condividere con il pubblico un pensiero speciale per Maria De Filippi. “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando e Maria De Filippi li ha fermati e mi ha preso con sé” ha rivelato il ballerino, che non ha mai nascosto la sua gratitudine alla conduttrice Mediaset con cui ha un bellissimo rapporto di stima e complicità. “Tra noi c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va ben oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo” ha detto il ballerino. Oltre al successo professionale, Stefano può ritenersi soddisfatto visto che anche nella vita privata è tornato a splendere il sole da quando si è ricongiungo con la ex moglie Belen Rodriguez. A lei ha dedicato uno dei suoi ultimi post su Instagram in occasione del compleanno di Belen: “Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te. Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”.

