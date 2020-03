STEFANO DE MARTINO, MARITO BELEN RODRIGUEZ/ Lei: “Ecco come tutto è ricominciato…”

Nell’intervista di Belen Rodriguez a Verissimo si parla di Stefano De Martino. La showgirl argentina parla così del loro percorso di coppia: “Si può ricominciare, resettare tutto, si può perdonare soprattutto: è molto difficile ma si può fare. Quando c’è l’amore puoi fare finta di niente, tacere a lungo, ma per rinascere è importantissimo buttarsi. Se l’amore era in pausa o c’è sempre stato? Io credo che non si possa mettere in pausa, ma siano le azioni, il dolore, la sofferenza che ti costringe a farlo. Ma l’amore se c’è c’è, puoi far finta di non sentirlo per un po’ di tempo ma poi sbuca da tutte le parti”. Ma cos’è successo tra Belen e Stefano De Martino? “Un anno fa non ero sicura di farlo, però dopo quel periodo pieno di incertezze tutto è andato per il verso giusto. Lui è stato quello che ha fatto il primo passo. Io ricordo che gli ho detto di frequentarci senza vincoli, non volevo sentirmi chiamare ‘la mia fidanzata’. E ad un certo punto ricordo che eravamo in macchina, ha accostato in autostrada e mi ha detto: non ti do opzioni, sei la mia donna, e se mi dici di no, da lì è ricominciato tutto. Il nostro secondo bacio è stato prima di allora: lui mi ha invitato perché suonava, mi sono presentata con un po’ di amici, e non so perché mi sono ritrovata in consolle a baciarlo io, davanti a tutti poi”. (agg. di Dario D’Angelo)

Stefano De Martino: le parole di Belen Rodriguez

Stefano De Martino è il marito di Belen Rodriguez, la showgirl ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un amore importante tra Stefano e Belen che dopo il matrimonio e la nascita del piccolo Santiago si sono separati per poi ritrovarsi, qualche anno dopo, più innamorati di prima. La coppia, tra le più amate e criticate dello star system, recentemente è stata protagonista a C’è posta per te di Maria De Filippi dove hanno ricevuto una lettera dai comici Pio e Amedeo. Un’occasione che ha visto la coppia mettersi in gioco regalando un momento davvero divertente che è stato ripreso anche sui social. “Quanta importanza dai a una lettera?” dice Stefano a Belen che replica “darei tanta importanza se tu mi scrivessi una lettera, poi ne ho ricevute tante, ma non mi sono piaciute. Ne vorrei una tua”. Allora l’ex ballerino di Amici ha prontamente replicato: “va bene, ti farò scrivere dal mio avvocato” facendo sorridere la moglie. A sorpresa però la Rodriguez ha rivelato di aver ricevuto una lettera d’amore da Stefano durante il periodo in cui sono stati separati: “iniziava con amore mio e finiva con ti amo”.

Stefano De Martino: “la situazione con Belen peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio”

Stefano De Martino è follemente innamorato di Belen Rodriguez. Un amore importante che ha visto la coppia sposarsi e diventare genitori del piccolo Santiago che quest’anno festeggerà 7 anni, anche se non sono mancate le difficoltà che ha portato i due a separarsi e prendere due strade diverse. L’annuncio della separazione viene confermata dalla stessa showgirl nel 2015 con un post pubblicato sui social: “naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse di nostro figlio”. Lo stesso De Martino recentemente durante un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier ha raccontato: ” le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”. Tutto sembrava esser finito, ma l’amore è tornato più forte di prima per entrambi.

Stefano De Martino: “Belen ha tanti pregi”

Dopo la crisi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. “Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi Belén ne ha tanti. Uno su tutti: Belén è in grado di farti cambiare umore in poco tempo…” ha raccontato l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che ha anche rivelato qual è il difetto della bellissima showgirl argentina. “E il difetto? Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: “La bambina è capace, ma non si impegna”. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido” ha detto il conduttore che sempre da Mara Venier parlando degli anni vissuti lontani dalla sua amata ha detto “c’è sempre stato quel cordone ombelicale che c’è dal primo incontro”.



