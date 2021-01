Stefano de Martino “Matrimonio con Belen? Non è un fallimento”/ “La mia prigione è..”

Stefano de Martino si annoia presto e non vuole di certo usare la coerenza come gabbia della sua vita. Partendo da questo presupposto si capisce tutto il resto, il fatto che abbia lasciato Amici, un porto sicuro, per spiccare il volo, il fatto che abbia cambiato carriera e anche manager, ma forse anche il perché alla fine la separazione con Belen Rodriguez è un po’ più chiaro. In questi ultimi due anni il ballerino napoletano ha deciso di cambiare un po’ la prospettiva in questa situazione e quello che un tempo era un fallimento, ovvero la rottura con la moglie, adesso è un compimento, almeno secondo quanto lui stesso spiega in un’intervista al settimanale Chi. Il loro matrimonio è compiuto perché ha permesso l’arrivo dell’amore della sua vita, Santiago, e adesso stanno facendo del loro meglio affinché tutto vada avanti nel modo migliore.

Stefano de Martino “Matrimonio con Belen? Non è un fallimento”

Stefano de Martino si racconta a 360 gradi al settimanale in edicola proprio oggi svelando anche che in questo periodo si è un po’ messo alla prova per superarsi anche a rischio di errori e fallimenti. Presto lo rivedremo in tv con Stasera tutto è possibile mentre slitta Made in Sud, almeno per adesso, ma questo non lo terrà in panchina, anzi. Lui stesso ammette di essere iperattivo e di odiare le vacanze fisse nello stesso posto per un mese, ma forse questo lo spinge ad essere un po’ volatile anche in amore. Proprio sulla sua vita privata ammette di essere “felicemente single, ho imparato a stare solo e sarà la mia più grande prigione”.



