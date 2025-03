Stefano De Martino sta vivendo un momento di successo importante, grazie ad Affari Tuoi su Rai Uno e Stasera tutto è possibile su Rai Due. Nonostante l’ampio consenso da parte del pubblico, come dimostrano gli ascolti TV che continua ad ottenere, il conduttore rimane con i piedi per terra non lasciandosi travolgere dall’entusiasmo di fronte ai numeri straordinari.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 2 marzo 2025, De Martino ha rivelato che vive la sua carriera in uno stato di “inconsapevolezza totale” e preferisce non abituarsi troppo alla notorietà. La della fama è qualcosa che ha appreso con il tempo, soprattutto in un ambiente dove “siamo tutti in affitto”, segno della precarietà della sua professione.

Stefano De Martino carriera futura: Festival Sanremo e cosa teme di più

Nel corso dell’intervista a CTCF, Stefano De Martino ha parlato anche della sua ipotetica conduzione del Festival di Sanremo. Come è emerso nei mesi scorsi, il volto di punta dell’access prime time di Rai dovrebbe condurlo nel 2027 dopo l’edizione condotta da Carlo Conti il prossimo anno.

L’ex marito di Belen ha paragonato il suo percorso professionale a quello di un pilota d’aereo in cui esperienza e tempo sono essenziali per affrontare voli sempre più complessi. Affari Tuoi è per lui un volo quotidiano, simile a un aereo di linea che collega Napoli a Milano, mentre Sanremo rappresenta una “traversata oceanica” che lo spaventa.

Stefano De Martino e il primo bacio con Belen Rodriguez: l’aneddoto a Che Tempo Che Fa

Tra le altre cose, Stefano De Martino si è raccontato tra momenti più intimi e personali. Durante la conversazione con Fabio, è stato toccato l’argomento Belen Rodriguez, sua ex moglie e madre di suo figlio Santiago.

Il primo bacio tra gli ex coniugi è avvenuto in uno studio tv, un episodio che cerca di tutelare con affetto: “Io e Mara Maionchi ci conosciamo da tanto tempo e del suo camerino ho un bel ricordo perché nel bagno che c’era all’interno ho dato il primo bacio a una persona che sarebbe diventata molto importante nella mia vita”.