Stefano De Martino/ “Mia nonna Elisa è il mio modello di donna ideale” (Verissimo)

C’è anche Stefano De Martino, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda oggi a partire dalle 15.30 su Canale 5. In una delle sue ultime interviste rilasciate a Ciao maschio, il 14 febbraio, De Martino ha descritto approfonditamente il suo modello di donna ideale, senza fare alcun riferimento diretto al suo chiacchierassimo matrimonio con la showgirl Belen Rodriguez. Per anni, Stefano è stato protagonista delle cronache rosa proprio per via della sua relazione con un personaggio così noto e per certi versi così appariscente, e non immaginavamo che – come moglie – il ballerino sognasse tutt’altro genere di donna.

A titolo di esempio, Stefano prende sua nonna Elisa, un tipo molto tradizionale e molto ‘familiare’ sotto tutti i punti di vista: “Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale”, ha dichiarato De Martino alla conduttrice De Girolamo. “Uomini come mio nonno, che era un commerciante e aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiavano molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola”. Poi denuncia: “Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti”.

La ‘donna ideale’ di Stefano De Martino

Il suo intento, in realtà, è presentare un ritratto di donna non necessariamente ‘subordinata’ all’uomo, ma più partecipe delle dinamiche familiari, come era una volta: “Secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole. Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente”.

Stefano De Martino: “Donne e uomini comunicano diversamente”

Sua nonna Elisa è venuta a mancare di recente, e per Stefano De Martino si è trattato una grave perdita. Non solo, infatti, ha dovuto dire addio a un parente – a cui era giustamente molto legato –, ma per Stefano, Elisa, era anche un grande punto di riferimento. È stata lei a restituirgli questa visione della vita, e in particolare della vita di coppia: “Le cose che legano una coppia è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo”.

Poi mette in un certo senso ‘in guardia’ le donne dal rivolgersi in un certo modo troppo ‘criptico’ ai loro partner: “Uomini e donne hanno un modo di comunicare diverso. L’errore più comune delle donne è pensare di parlare con un uomo come se davanti a lei ci fosse un’altra donna. Noi abbiamo modi di comunicare più basici, siamo semplici… O è bianco o è nero, non abbiamo sfumature”.



