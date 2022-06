Stefano De Martino/ “Mia sorella Adelaide? Mi risolve i problemi”

Stefano De Martino racconta il rapporto lavorativo che lo lega alla sorella Adelaide De Martino

Stefano De Martino e la sorella minore Adelaide De Martino hanno un legame molto particolare. I due, infatti, si sono entrambi trasferiti a Milano e, recentemente, il conduttore televisivo ha raccontato il rapporto, non solo sentimentale che li lega. Stefano De Martino ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sorella nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera.

Il conduttore ha svelato che Adelaide De Martino lavora nel suo staff con un ruolo tanto importante da essere definita dal fratello: “Il mio valore aggiunto“. Il conduttore ha spiegato qual è, di preciso, l’attività svolta dalla sorella: “Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver“. Stefano De Martino ha rilasciato delle dichiarazioni anche su suo fratello minore, Davide De Martino: “Ho anche un fratello, Davide, che come tutti i diciottenni non sa cosa fare nella vita. Io alla sua età avevo già le idee molto più chiare“.

Stefano De Martino ballerino grazie all’influenza della sorella Adelaide De Martino

Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, lavora alle dipendenze del fratello, come problem solver. Alla ragazza, il conduttore deve anche l’inizio della sua carriera da ballerino. Infatti, Stefano De Martino si è avvicinato alla danza, proprio grazie alla passione della sorella. Infatti, Stefano De Martino ha raccontato si essersi appassionato a questa disciplina proprio mentre portava la sorella alle sue lezioni di danza: “Accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, che ha cinque anni meno di me, mi sono innamorato anch’io. Ho cominciato a 10 anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza“.

Stefano De Martino ha deciso di cominciare a ballare grazie ad Adelaide De Martino. Tutto questo anche se il conduttore è, in realtà, un figlio d’arte. Infatti, anche il padre di Stefano De Martino era un ballerino, ma il suo esempio non ha fatto appassionare il figlio alla danza: “Come tutti i figli d’arte ho avuto una repulsione per la danza e ho voluto prima provare gli altri sport“.











